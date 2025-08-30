ŠAMPION RUTINSKI: Napoli se ozbiljno pojačao preko leta i spreman je da odbrani titulu

ČETA Antonija Kontea će u trećem kolu Serije A dočekati Kaljari na "Dijego Armando Maradoni" (20.45).

Napoli je prošle sezone pomalo iznenađujuće došao do titule, iskoristio je to što nije igrao Evropu, kao i slaba izdanja Juventusa, Milana, a na kraju i Intera i zasluženo je došao do trofeja.

Konte je znao da su potrebna pojačanja, odmah je to najavio predsedniku De Laurentisu, a ovaj ih je preko leta isporučio.

Najveće je svakako Kevin de Brujne koji je doveden nakon što mu je istekao ugovor sa Mančester sitijem, a ozbiljan novac je potrošen na igrače poput Beukeme, Noe Langa i Migela Gutijereza, a veoma blizu potpisa je i Razmus Hojlund.

Jedan od igrača koji je doveden je i srpski čuvar mreže Vanja Milinković Savić koji je, bar za sada, rezerva dugogodišnjem prvom čuvaru mreže četvrostrukog prvaka Italije, Aleksa Mereta.

Na startu sezone Napolitanci su rutinski savladali Sasuolo golovima Mektomineja i De Brujnea (2:0), a sličan ishod se očekuje i na večerašnjem meču Partenopeja sa Kaljarijem.

Gosti su na otvaranju sezone odigrali dobro protiv Fiorentine, osvojili su bod na Sardiniji (1:1), ali danas ih očekuje daleko teži meč i tipujemo rutinski trijumf domaćina.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,90)

