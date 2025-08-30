Tip fudbal

TOTENHEM ČUVA PERFEKTAN SKOR: Razigrani "pevci" će znati da iskoriste defanzivne mane "trešnjica"

В.М.

30. 08. 2025. u 09:50

U standardnom premijerligaškom terminu od 16 časova fudbaleri Totehema će ugostiti Bornmut.

Foto: Profimedia

Sjajno je Totenhem otvorio novu sezonu, upisali su dve prvenstvene pobede, a uz to su bili nadomak osvajanja Superkupa Evrope u kojem je zahvaljujući boljem izvođenju penala slavio PSŽ.

Mnogi su sumnjali u odluku uprave da smeni Postekoglua koji je klubu doneo prvi trofej (Ligu Evrope) nakon dugih 17 godina posta, ali Tomas Frank se na odličan način uklopio u Totenhem, odmah implementirao svoj stil igre, igrači ga slušaju, prija im i izgledaju veoma dobro na terenu.

Posebno dobru partiju pružili su u prošlom kolu protiv Sitija, nadigrali su "građane" na njihovom terenu, bili bolji tokom većeg dela meča i zasluženo su slavili s 2:0 golovima Džonsona, odnosno novopečenog pojačanja Paljinje kojem je to bio prvenac za klub iz severnog Londona.

Vredi napomenuti i to da je Totenhme od juče jači i za talentovanog Ćavija Simonsa, platio ga je 60 miliona evra Lajpcigu i dovođenje sjajnog Holanđanina koji je potpisao sedmogodišnji ugovor (5+2) dovoljno govori o ambiciji tima za ovu sezonu.

Današnji rival razigranom domaćinu biće Bornmut koji je preko leta ostao bez nekoliko bitnih igrača, pre svega u odbrani i očekuje se nešto lošija kampanje od prethodne za popularne "trešnjice".

One su otvorile sezonu porazom od Liverpula na "Enifldu" (2:4), dok su proteklog vikenda bili bolji od Vulverhemptona na "Vitalitiju" (1:0).

Nakon toga je usledila eliminacija od Brentforda u Liga kupu (0:2) i deluje da će trebati vremena Andoniju Iraoli da uigra ovu ekipu, posebno njenu zadnju liniju koja ponovo nije imala dobro izdanje.

Podsetima, Bornmut je preko leta ostao bez Kerkeza, Hujsena i Zabarnjeg, dok im mrežu od ovog leta čuva najbolji srpski golman Đorđe Petrović.

Prednost dajemo Totenhemu, atmosfera u klubu je sjajna, podrška sa tribina će biti odlična i očekujemo da "pevci" sa perfektnim skorom dočekaju reprezentativnu pauzu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,93)

 

