NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

29. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: FK Čukarički

Petak

20.30 Hamburg - Sankt pauli 1 (2,45)

21.00 Čukarički - OFK Beograd 1X&0-3 (1,65)

Ukupna kvota: 4,04

Hamburg se konačno vratio u elitu, na "debiju" je osvojio bod protiv Menhena, a danas juri sva tri protiv velikog gradskog rivala, biće silno motivisan da trijumfuje, podrška sa tribina će biti odlična i verujemo u trijumf nekadašnjeg prvaka Evrope.

Čukarički pod Lešnjakom tradicionalno igra ovu kombinaciju kada je domaćin, sva tri puta je bila prolazna ove sezone i očekujemo da se ta tradicija nastavi.

