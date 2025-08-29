NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.30 Hamburg - Sankt pauli 1 (2,45)
Ukupna kvota: 4,04
Hamburg se konačno vratio u elitu, na "debiju" je osvojio bod protiv Menhena, a danas juri sva tri protiv velikog gradskog rivala, biće silno motivisan da trijumfuje, podrška sa tribina će biti odlična i verujemo u trijumf nekadašnjeg prvaka Evrope.
Čukarički pod Lešnjakom tradicionalno igra ovu kombinaciju kada je domaćin, sva tri puta je bila prolazna ove sezone i očekujemo da se ta tradicija nastavi.
