NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

FOTO: FK Čukarički

Petak 20.30 Hamburg - Sankt pauli 1 (2,45)

21.00 Čukarički - OFK Beograd 1X&0-3 (1,65) Ukupna kvota: 4,04

Hamburg se konačno vratio u elitu, na "debiju" je osvojio bod protiv Menhena, a danas juri sva tri protiv velikog gradskog rivala, biće silno motivisan da trijumfuje, podrška sa tribina će biti odlična i verujemo u trijumf nekadašnjeg prvaka Evrope.

Čukarički pod Lešnjakom tradicionalno igra ovu kombinaciju kada je domaćin, sva tri puta je bila prolazna ove sezone i očekujemo da se ta tradicija nastavi.

