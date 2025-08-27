NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: AP/Tanjug

Sreda 18.45 Karabag - Ferencvaroš X (3,45)

21.00 Klub Briž - Rendžers |1+&2+ (1,40) 21.00 Klub Briž - Rendžers |1+&2+ (1,40) Ukupna kvota: 4,83

Karabag brani dva gola prednosti, zatvoriće prilaze golu, neće se zaletati, igraće na "iks" i verujemo da će uspeti u tome.

Rendžers juri dva gola zaostatka, mora napasti od starta, generalno igra ofanzvino pod Raselom Martinom i videli smo na prvom meču da Škoti ostavljaju prostora za kontre Briža, golovi ne bi trebali izostati.

