NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
18.45 Karabag - Ferencvaroš X (3,45)
21.00 Klub Briž - Rendžers |1+&2+ (1,40)
Ukupna kvota: 4,83
Karabag brani dva gola prednosti, zatvoriće prilaze golu, neće se zaletati, igraće na "iks" i verujemo da će uspeti u tome.
Rendžers juri dva gola zaostatka, mora napasti od starta, generalno igra ofanzvino pod Raselom Martinom i videli smo na prvom meču da Škoti ostavljaju prostora za kontre Briža, golovi ne bi trebali izostati.
