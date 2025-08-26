RAT PTICA U LIGA KUPU: Kardif je odlično započeo novu sezonu
KARDIF će u utorak dočekati Čeltnem u drugom kolu Engleskog liga kupa.
"Plave ptice" su u prethodnom kolu savladale Svindon sa 2:1, dok su "crvendaći" obezbedili prolaz pobedom 2:0 nad Ekseterom.
Kardif je odlično započeo sezonu 2025/26 i trenutno zauzima prvo mesto u Ligi jedan sa 13 bodova iz pet mečeva. Nakon što su prošle sezone završili na dnu Čempionšipa, glavni cilj tima Brajana Beri-Merfija je povratak u drugi razred, ali dobar nastup u kupu uvek podiže samopouzdanje.
Kardif nikada nije osvojio Liga kup, iako je 2011/12 stigao do finala, gde je poražen od Liverpula. Tim ulazi u meč nakon pobede 1:0 nad Luton taunom i ima pet pobeda u šest utakmica ove sezone, uključujući četiri uzastopna trijumfa.
Čeltnem je prošle sezone završio na 15. mestu u četvrtom rangu, a trenutno je na dnu Lige dva, bez pobeda u prvih pet mečeva, sa samo jednim golom postignutim i 11 primljenih. Tim ulazi u meč nakon poraza 1:0 od Barneta, a treneru Majklu Flinu je pritisak da što pre ostvari pobedu.
Kardif je na startu sezone u odličnoj formi i sve ukazuje da će ostvariti rutinsku pobedu u drugom kolu Engleskog liga kupa.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,47)
