LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri izrazita favorita.
Ponedeljak
15.30 Kolvin bej - TNS 1 (1,28)
21.00 Salernitana - Sirakuza 1 (1,29)
Ukupna kvota: 2,17
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
Komentari (0)