LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

25. 08. 2025. u 12:20

TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri izrazita favorita.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Ево данашњег сигурица тикета са нове три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

15.30 Kolvin bej - TNS 1 (1,28)

18.30 Spjelkavik - Olesun "||" 1 (1,32)
21.00 Salernitana - Sirakuza 1 (1,29)

Ukupna kvota: 2,17

