RUNJAIĆ RADI SJAJAN POSAO NA KLUPI UDINEZEA: "Zebre" su ređale pobede na pripremama i sjajnom ritmu dočekuju start Serije A

U prvom kolu Serije A gledaćemo duel Udinezea i Verone koji se sastaju na "Friuliju" od 18 časova i 30 minuta.

Foto: Profimedia

Kosta Runjaić je prošle sezone odradio odličan posao na klupi Udinezea, odmakao ih je od zone ispadanja, držao u gornjem delu tabele većim delom sezone, a u jednom trenutku su čak i držali prvo mesto.

Veliko poverenje ima uprava u nemačkog trenera srpskih korena, a rezultati na pripremama pokazuju da je to i više nego ispravna odluka.

Iako je preko leta znatno promenio tim i prodao nosioce igre poput Lorence Luke, Luke Bijola i Florijana Tovana, "zebre" su dovele adekvatna pojačanja i na na šest pripremih utakmica upisale su impresivnih pet trijumfa.

Ekipa u odličnom ritmu dočekuje takmičarski deo sezone, a pre početka prvenstva, ostvarila je pobedu nad Kararezeom u Kupu Italije. Rutinski su domaćini slavili golovima Ate, odnosno Brava koji su se na najbolji mogući način predstavili domaćoj publici i "crno-beli" sa dosta samopouzdanja dočekuju večerašnji susret.

Sa druge strane, Verona je takođe preko leta ostala bez nekoliko bitnih igrača, pogotovo u odbrani.

Tim su napustili najbolji defanzivci Kopola i Čačua, kao i talentovani Gilardi koji je pojačao Romu, tako da težak zadatak očekuje Paola Zanetija koji će morati da pronađe način da zameni te fudbalere.

Doveden je veliki broj mladih, talentovanih igrača, ali trebaće im vremena da se uigraju i to smo videli protiv Audačea kojeg su u Kupu Italije izbacili tek posle boljeg izvođena jedanaesteraca (bilo 1:1 u regularnom delu).

Ipak, tradicija je večeras na strani Verone koja pet mečeva zaredom nije izgubila od Udinezea, dva puta je slavila, a viđeno je čak i tri remija.

Domaćini su za vreme priprema i protiv Karerezea igrali tvrd fudbal, uz malo golova, a danas očekujemo da oni budu ti koji nameću ritam, tako da tipujemo duplu šansu na Udine uz malo golova na "Friuliju".

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,50)

