NOVA SEZONA ZA „LISICE“ NIJE KRENULA PO PLANU: Čarlton nije ekipa za vađenje
ČARLTON dočekuje Lester u duelu nekadašnjih premijerligaša.
Lester se smatra favoritom u ovom duelu, kao tim koji je nedavno ispao iz Premijer lige. Ipak, nova sezona za „lisice“ nije krenula bez problema – u prvoj utakmici na svom terenu pobedili su Šefild venzdej sa dosta napora, dok su na gostovanju kod Prestona izgubili bodove.
U međuvremenu ih je u Liga kupu šokirao trećerazredni Hadersfild, još jedan nekadašnji premijerligaš (i trostruki uzatopni prvak Engleske, u praistoriji doduše). To pokazuje da ekipa još uvek traži stabilnost i pravi ritam igre.
S druge strane, Čarlton je neporažen posle prva dva kola – zabeležio je pobedu nad Votfordom i remi sa Bristol sitijem, oba susreta bez primljenog gola, dok je u Liga kupu odigrao ubedljiv meč na svom terenu protiv Stivenidža koji igra istu ligu kao Haderdfild, sa značajnom prednošću već u prvoj polovini susreta.
NAŠ TIP: 1X (kvota 1,66)
