NOVA SEZONA ZA „LISICE“ NIJE KRENULA PO PLANU: Čarlton nije ekipa za vađenje

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 11:53

ČARLTON dočekuje Lester u duelu nekadašnjih premijerligaša.

НОВА СЕЗОНА ЗА „ЛИСИЦЕ“ НИЈЕ КРЕНУЛА ПО ПЛАНУ: Чарлтон није екипа за вађење

Foto: EPA-EFE/TIM KEETON

Lester se smatra favoritom u ovom duelu, kao tim koji je nedavno ispao iz Premijer lige. Ipak, nova sezona za „lisice“ nije krenula bez problema – u prvoj utakmici na svom terenu pobedili su Šefild venzdej sa dosta napora, dok su na gostovanju kod Prestona izgubili bodove.

U međuvremenu ih je u Liga kupu šokirao trećerazredni Hadersfild, još jedan nekadašnji premijerligaš (i trostruki uzatopni prvak Engleske, u praistoriji doduše). To pokazuje da ekipa još uvek traži stabilnost i pravi ritam igre.

S druge strane, Čarlton je neporažen posle prva dva kola – zabeležio je pobedu nad Votfordom i remi sa Bristol sitijem, oba susreta bez primljenog gola, dok je u Liga kupu odigrao ubedljiv meč na svom terenu protiv Stivenidža koji igra istu ligu kao Haderdfild, sa značajnom prednošću već u prvoj polovini susreta.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,66)

