Tip fudbal

JAKA KVOTA IZ KOMŠILUKA: "Crveni psi" skinuli skalp šampionu u večitom derbiju, ali gube previše bodova u "malim utakmicama"

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 10:10

DINAMO iz BUkurešta ima veće ambicije od realnih mogućnosti ove sezone, a gostovanje Univerzitatei iz Kluža moglo bi konačno da ih spusti na zemlju.

ЈАКА КВОТА ИЗ КОМШИЛУКА: Црвени пси скинули скалп шампиону у вечитом дербију, али губе превише бодова у малим утакмицама

Foto: Profimedia

Kluž je favorit u ovom duelu - imaju tim u usponu, koji će pokušati da ponovi učinak iz prošle sezone, sjajno četvrto mesto koje im je donelo i plasman u Ligu konferencije, a sada bi se u slučaju pobede popeli u plej-of zonu.

S druge strane, Dinamo je prošlu sezonu završio na šestom metu posle velikog pada u plej-ofu, ali čini se da se taj pad, uprkos značajnim ulaganjima u obnovu tima, nastavio i početkom ove sezone. Ovo pišemo iako su "crveni psi" početkom ovog meseca savladali bivšu Steauu u rumunskom Večitom derbiju.

To međutim nema neku težinu jer je FCSB u velikoj rezultatskoj krizi, ispali su iz Lige šampiona a u prvenstvu se muče i nalaze se čak bliže zoni ispadanja nego plej-ofu. Osim toga, Dinamo je jedini tim koji ove sezone nije uspeo da pobedi novajliju u ligi Čikseredu.

Verujemo da će "albi-negri" slaviti pobedu u ovom meču, ali da ipak neće uspeti da sačuvaju svoju mrežu.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 4,60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu