JAKA KVOTA IZ KOMŠILUKA: "Crveni psi" skinuli skalp šampionu u večitom derbiju, ali gube previše bodova u "malim utakmicama"
DINAMO iz BUkurešta ima veće ambicije od realnih mogućnosti ove sezone, a gostovanje Univerzitatei iz Kluža moglo bi konačno da ih spusti na zemlju.
Kluž je favorit u ovom duelu - imaju tim u usponu, koji će pokušati da ponovi učinak iz prošle sezone, sjajno četvrto mesto koje im je donelo i plasman u Ligu konferencije, a sada bi se u slučaju pobede popeli u plej-of zonu.
S druge strane, Dinamo je prošlu sezonu završio na šestom metu posle velikog pada u plej-ofu, ali čini se da se taj pad, uprkos značajnim ulaganjima u obnovu tima, nastavio i početkom ove sezone. Ovo pišemo iako su "crveni psi" početkom ovog meseca savladali bivšu Steauu u rumunskom Večitom derbiju.
To međutim nema neku težinu jer je FCSB u velikoj rezultatskoj krizi, ispali su iz Lige šampiona a u prvenstvu se muče i nalaze se čak bliže zoni ispadanja nego plej-ofu. Osim toga, Dinamo je jedini tim koji ove sezone nije uspeo da pobedi novajliju u ligi Čikseredu.
Verujemo da će "albi-negri" slaviti pobedu u ovom meču, ali da ipak neće uspeti da sačuvaju svoju mrežu.
NAŠ TIP: 1&GG (kvota 4,60)
