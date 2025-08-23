NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
15.30 Bajer Leverkuzen - Hofenhajm 1 (1,57)
*Do 10.000, bez depozita!
16.00 Brentford - Aston vila X2&2+ (1,65)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.30 Arsenal - Lids 1&2+ (1,45)
20.45 Milan - Kremoneze 1 (1,38)
Ukupna kvota: 5,18
Leverkuzen je preko leta dosta promenio tim, kao i trenera, ali i dalje je među najboljim timovima u ligi i ne bi trebao imati problema pred svojim navijačima protiv Hofenhajma koji se borio za opstanak prošle sezone.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Brentford je u velikoj opasnosti ove godine, izgubio je trenera, nosioce igre i dobro organizovana ekipa Vile bi to trebala znati da iskoristi.
Arsenal će opravdati ulogu favorita protiv Lidsa, a deluje da je ovo meč na kojem bi Đokereš mogao da se dokaže jer će protivnik igrati izuzetno defanzivno.
Milan ima idealnu priliku da pobedom otvori novu eru pod Maskom Alegrijem, Kremoneze se tek vratio u Seriju A, a po mnogim stručnjacima sa čizme neće se dugo zadržati u njoj.
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milan Đurice
Preporučujemo
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
22. 08. 2025. u 07:20
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
22. 08. 2025. u 13:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)