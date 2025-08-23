NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Subota 15.30 Bajer Leverkuzen - Hofenhajm 1 (1,57)

16.00 Brentford - Aston vila X2&2+ (1,65)

18.30 Arsenal - Lids 1&2+ (1,45)

20.45 Milan - Kremoneze 1 (1,38) 16.00 Brentford - Aston vila X2&2+ (1,65)18.30 Arsenal - Lids 1&2+ (1,45)20.45 Milan - Kremoneze 1 (1,38) Ukupna kvota: 5,18

Leverkuzen je preko leta dosta promenio tim, kao i trenera, ali i dalje je među najboljim timovima u ligi i ne bi trebao imati problema pred svojim navijačima protiv Hofenhajma koji se borio za opstanak prošle sezone.

Brentford je u velikoj opasnosti ove godine, izgubio je trenera, nosioce igre i dobro organizovana ekipa Vile bi to trebala znati da iskoristi.

Arsenal će opravdati ulogu favorita protiv Lidsa, a deluje da je ovo meč na kojem bi Đokereš mogao da se dokaže jer će protivnik igrati izuzetno defanzivno.

Milan ima idealnu priliku da pobedom otvori novu eru pod Maskom Alegrijem, Kremoneze se tek vratio u Seriju A, a po mnogim stručnjacima sa čizme neće se dugo zadržati u njoj.

