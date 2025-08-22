Tip fudbal

BIĆE DRAME U POLUFINALU: Oba tenisera igraju odlično, izgubili su samo po jedan set do sada!

В.М.

22. 08. 2025. u 14:00

U polufinalu turnira u Vinston Sejlemu gledaćemo obračun Sebastijana Korde i Martona Fučoviča (20.00).

Foto: Profimedia

Nakon eliminacije od sunarodnika Tijafoa u trećem kolu Rolan garosa, Korda je doživeo povredu koja ga je država van terena nekoliko meseci.

Ipak, uspeo je da se oporavi pred Ju-Es open što mu je bio glavni cilj, a formu pred poslednji grend slem u sezoni tempira u Vinstom Sejlemu.

Sin nekadašnjeg osvajača Australijan opena Petra Korde je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom rutinski savladao Vita Koprivu, a zatim je bio bolji od Majhšaka i našeg Kecmanovića.

Izgubio je samo jedan set do sada, publika ga nosi, igra dobar tenis i sa dosta samopouzdanja ulazi u završnicu turnira.

Današnji rival će mu biti iskusni Marton Fučovič koji je na putu do polufuinala jedino problema imao protiv Griskpura, dok je Gastona, Bautisa Aguta i Munara pobeđivao bez izgubljenog seta.

Mađaru je ovo najbolje izdanje na nekom turniru ove sezone, igra veoma dobro, među prvih 100 je na ATP listi i deluje da bi mogao imati dobru završnicu kalendarske godine.

Korda i Fučovič su se sastali u dva puta tokom svojih karijera, oba meča su odigrali 2023. godine, a zanimljivo je da je jedan od njih bio upravo u Vinstom Sejlemu gde je bolji bio Amerikanac (2:0), dok mu se Mađar revanširao na Ju-Es openu samo pet dana kasnije (3:2).

Očekujemo ujednačen meč večeras, blagu bi prednost dali Kordi, ali u pitanju su dva ujednačena igrača koja igraju dosta dobro u ovom trenutku i zbog toga tipujemo plus gemove.

NAŠ TIP: ukupno gemova +21,5 (kvota 1,52)

