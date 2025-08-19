NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
ZA ovaj utorak smo vam spremili tri predloga iz kvalifikacija za Ligu šampiona.
Utorak
21.00 Zvezda - Pafos 1 (1,70)
21.00 Rendžers - Klub Briž X (3,50)
Ukupna kvota: 12,43
