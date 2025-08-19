Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

19. 08. 2025. u 07:30

ZA ovaj utorak smo vam spremili tri predloga iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Foto: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Utorak

21.00 Zvezda - Pafos 1 (1,70)

21.00 Ferencvaroš - Karabag 1 (2,05)
21.00 Rendžers - Klub Briž X (3,50)

Ukupna kvota: 12,43

