ISPUSTILI POBEDU U PROŠLOM KOLU: "Zlatno-crveni" postižu dva gola u proseku, ali ni gosti nisu manje efikasni

LE MAN dočekuje Monpelje u jednom od derbija francuske Lige 2.

FOTO: EPA

Na prvi pogled deluje kao neuravnotežen meč, jer je Le Man prošle sezone igrao u trećoj ligi, dok je Monpelje bio u Ligi 1.

Ipak, stvari su uravnoteženije nego što izgledaju – Le Man je izborio direktnu promociju, dok je Monpelje završio kao poslednji u Ligi 1, sa samo četiri pobede u 34 meča.

Le Man je u prvom kolu odigrao hrabro, remizirao 3:3 protiv Gengama, vodeći sa dva gola na poluvremenu. Monpelje nije uspeo da pobedi u prvom meču u Ligi 2, odigravši 1:1 kod kuće protiv Red Stara, gde su primili prvi gol.

Le Man je dobio svih pet prijateljskih utakmica ovog leta, postižući u proseku dva gola po meču. Monpelje je završio pripreme sa tri uzastopne pobede, u kojima je dao osam golova.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,75)