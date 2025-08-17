DEJAN STANKOVIĆ: Altah koči u Beču
* Trener u Austriji
MOJ TIP
NEDELjA,
LASK – Austrija 2
RAPID – ALTAH 1
VOLFSBERGER – BV LINC 1
Altah je prethodnih sezona uglavnom strepeo za opstanak. Provlačio se i najčešće preko baraža sačuvao mesto u eliti. Startnim trijumfima nad Volfsbergerom i Ridom, „večiti“ autsajder nagovestio je da bi situaciju mogao da preokrene. Ipak, Rapid u Beču za njega je preveliki zalogaj.
Volfsberger bodovima protiv Linca može da pokaže kako poslednji uspeh nad Austrijom nije bio slučajan (2:0).
