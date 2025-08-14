Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

14. 08. 2025. u 08:35

NAKON tri pogođena tiketa jučerašnji smo pali, ali vraćamo se još jači sa današnjim predlozima.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.00 Mitjiland - Frederikštad UG 3+ (1,52)

19.30 Vaduc - AZ Alkmar UG 3+ (1,40)
19.30 Brondbi - Vikingur Rejkjavik UG 3+ (1,43)
20.00 Utreht - Servet UG 3+ (1,53)

 Ukupna kvota: 4,66

