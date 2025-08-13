Tip fudbal

HET TRIK OSTVAREN! IDEMO PO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg "3+ tiketa" i mečeva na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

13. 08. 2025. u 08:10

PONOVO smo pogodili goleade, idemo po poker!

ХЕТ ТРИК ОСТВАРЕН! ИДЕМО ПО ЧЕТВРТИ У НИЗУ! Ево данашњег 3+ тикета и мечева на којима ће се мреже сигурно трести

Foto: Profimedia

Dobitni tiket, koji nam je bio treći u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA SREDU

18.00 Bašakšehir - Viking UG 3+ (1,55)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

19.30 Arau - Belinzona UG 3+ (1,55)
21.00 Birmingem - Šefild junajted UG 3+ (1,93)

 Ukupna kvota: 4,64

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: Oprostite mi moju ružnu prošlost!
Fudbal

4 35

HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!"

Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".

12. 08. 2025. u 12:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Snaga i potencijal za bolju budućnost

MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Snaga i potencijal za bolju budućnost