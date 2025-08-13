HET TRIK OSTVAREN! IDEMO PO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg "3+ tiketa" i mečeva na kojima će se mreže "sigurno" tresti
PONOVO smo pogodili goleade, idemo po poker!
Dobitni tiket, koji nam je bio treći u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
3+ TIKET ZA SREDU
18.00 Bašakšehir - Viking UG 3+ (1,55)
19.30 Arau - Belinzona UG 3+ (1,55)
21.00 Birmingem - Šefild junajted UG 3+ (1,93)
Ukupna kvota: 4,64
