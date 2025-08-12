ZVEZDA NA KORAK OD PLEJ-OFA: Lehu potrebno više od čuda u Beogradu

NAKON dominantnog izdanja u Poznanju gde je slavio 3:1, srpski šampion će večeras pred punim tribinama "Stadiona Rajko Mitić" braniti dva gola prednosti protiv poljskog Leha u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (21.00).

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Potezi Crvene zvezde preko leta jasno govore da klub više ne zadovoljava dominacija u domaćem fudbalu, prošle sezone je osvojena peta uzastopna dupla kruna, ali rezultati na međunarodnoj sceni su izostali i to je ono što žele da poprave u redovima "crveno-belih".

Ne samo da je cilj plasman u Ligu šampiona, već i borba za plasman u nokaut fazu, a trener Vladan Milojević je dobio pojačanja potrebna za to.

Najzvučnije ime je svakako Marko Arnautović koji je potpisao dvogodšinjši ugovor sa srpskim velikanom, a od brojnih igrača još se ističe i dugogodišnji reprezentativac Miloš Veljković koji je često sa Milenkovićem i Pavlovićem predvodio odbranu "orlova" na velikim takmičenjima.

Biće potrebno vremena da pomenuti dvojac uđe u ritam i uigra se sa ostatkom tima, ali kvalitet koji Zvezda poseduje joj dopušta da ne žuri sa time i to se vidi na startu sezone.

Pored rutinskih pobeda u Superligi Srbije ostvaren je i dobar start u kvalifikacijama za Ligu šampiona, više nego lagano je pobeđen Linkoln red imps, a zatim je i odlično započet dvomeč sa Lehom, pobedom od 3:1 u Poznanju.

Izvan završnih 15-ak minuta prvog poluvremena "crveno-beli" su bili bolji rival na terenu, diktirali su tempo igre i zasluženo slavili.

Dva puta se u listu strelaca upisao ponajbolji igrač Zvezde na startu nove sezone, Rade Krunić čiji je iskustvo igranja velikih utakmica ponovo došlo do izražaja, dok je treći gol za srpskog šampiona postigao razigrani Bruno Duarte.

To znači da Zvezda večeras brani dva gola prednosti pred svojim navijačima, veliki je favorit da prođe dalje i bilo bi veliko iznenđenje da Leh slavi u Beogradu, a kamoli eliminiše prvaka Evrope iz 1991. godine.

Što se tiče poljskog šampiona, on je rutinski izbacio Brejdablik u prošlom kolu (8:1 ukupan rezultat), ali porazi od Legije u Superkupu, odnosno Krahovije na startu Ekstraklase, uz neubedljive pobede nad Lehijom (4:3) i Gornjikom (2:1) nam govore da postoji dosta rupa u igri "železničara".

Glavni igrač ekipe je centafor Išak koji godinama rešeta mreže u plavo-belom dresu, videli smo na prvom meču da je Šveđanin veliki majstor jer je postigao izvanredan, tehnički veoma zahtevan gol, ali ostatak tima nije na njegovom nivou i iskusni špic ne može samo izbaciti Zvezdu.

Izostanci muče i jedne i druge, domaćini su bez Radonjića i potencijalno Ivanića i Arnautovića, dok će kod gostiju meč propustiti dva startera iz Poznanja, Jagjelo i Golizadeh.

Podsetimo, bolji iz ovog dvomeča će u narednom kolu igrati protiv pobednika duela Dinamo Kijev - Pafos gde je trenutno 1:0 za Kiprane koji večeras pred svojim navijačima mogu ostvariti istorijski plasman u plej-of.

Što se tiče predloga, tipujemo da će Zvezda dati 2-4 gola na "Marakani". Odmarala je prvotimce protiv TSC-a za vikend (1:0), pokazala je više puta ove sezone da je napadački raspoložena kada igra u najjačem sastavu, tri puta je tresla mrežu u Poznanju, a i publika će dati veliki vetar u leđa "crveno-belima".

