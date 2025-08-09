ODBRANITI TITULU NEĆE BITI LAKO: "Filipsvoci" sa potpuno promenjenom navalom brane tron Eredivizije

FUDBALERI PSV-a pohod na treću uzastopnu titulu prvaka Holandije započinju na "Filips stadionu" gde će od 21.00 ugostiti Spartu iz Roterdama.

Foto: Profimedia

Prošle sezone smo videli jednu od najluđih trka za titulu u istoriji Eredivizije, prvo je delovalo da će se PSV prošetati do nje i lako odbraniti titulu, zatim su "filpsvoci" potpuno pali sredinom sezone što je iskoristo Ajaks koji je završnicu dočekao na čelu sa solidnom prednošću, ali je kada je bilo najrpotrebnije ispuštao bodove i otvorio vrata PSV-u koji je podigao formu na kraju i iznenađujuće došao do trofeja.

To je bila druga uzastopna titula za velikana iz Ajndhovena, a ove godine će pokušati da dođe do trećeg naslova prvaka Holandije zaredom, nešto što mu nije pošlo za rukom još od 2007. godine.

Ipak, neće biti lako odbraniti tron jer je preko leta ostao bez nekoliko veoma bitnih igrača, otišli su Noa Lang, Bakajoko, Luk de Jong i Malik Tilman što znači da je gotovo čitava navala promenjena.

Kao zamene došli su Alasan Plea, Ruben van Bomel koji bi trebali nositi napad PSV-a, a očekuje se još novih pojačanja, pre svega se spominje Denis Man koji je trenutno član Parme.

Peter Boš će morati ponovo da pronađe način da učini svoj tim dominantnim, biće to veliki izazov, ali za vreme svog mandata je pokazao da zna šta je potrebno da se napravi veliki uspeh.

Zanimljivo je to da dok nije preueo PSV, Boš nije osvojio veliki trofej u svojoj trenerskoj karijeri, a sa "filipsovcima" je osvojio dve titule prvaka, kao i dva Superkupa (jedan od njih ove sezone pobedom nad Go ahed iglsima (2:1)).

Protivnik na startu prvenstva biće im Sparta iz Roterdama koja je napravila par promena preko leta u sastavu, mada je najbitnije da je na kormilu ostao menadžer Moris Stejn i očekuje se da imaju još jednu solidnu kampanju, sličnu onoj prošlosezonskoj kada su bili 12. na tabeli.

Večeras tipujemo pobedu PSV-a, domaćin je ostvario sve pobede na pripremama, osvojio je Superkup, a i tradicionalno igra odlično protiv Sparte koju je pobedio na poslednjih šest međusobnih duela uz 16 postingutih golova.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,70)

