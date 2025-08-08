TEŠKO BEZ ĐEKEREŠA: Sporting sa dosta upitnika ulazi u novu sezonu

ODBRANU titule lisabnonski "lavovi" započeće na "Munisipal de Rio Majoru" gde će ih od 21.00 ugostiti Kasa Pija.

Dosta je turbulentno leto imao Sporting koji je odbijao da proda Đekereša ispod cene koju je "zalepio" za njega, a to je bilo 80 miliona evra. Dugo se cenkao sa Arsenalom, odužili su se pregovori, Šveđanin je forsirao transfer odbivši da započne pripreme, njegov agent je smanjio svoju proviziju kako bi sve bilo kompletirano i na kraju su "tobdžije" dale 63,5 + 10 miliona evra za gorostasnog napadača.

Na taj način je Sporting debelo napunio kasu, ali je u istom trenutku izgubio strelca 97 golova na 102 odigrane utakmice u dresu portugalskog velikana i biće veoma teško nadomestiti njegov odlazak.

Kao direktna zamena doveden je Luis Suarez, ne onaj iz Inter Majamija već Almerijin, ali teško da se od njega može očekivati da beleži brojke slične Đekerešovim.

Doduše, svojevremeno je to činio Bas Dost, tako da ne treba prevremeno otpisivati dvadesetsedmogodišnjeg Kolumbijca.

Genegeralno, što se tiče "lavova" vidno su imali probleme prošle sezone nakon odlaska menadžera Rubena Amorima, Rui Boržes ih je stabilizovao, ali biće im teško da uz nastupe u Ligi šampiona vode bitku sa Benfikom i Portom koji su orni da okončaju dominaciju Sportinga koji je osvojio tri od poslednje četiri titule u Portugaliji.

Već su odigrali jedan takmičarski meč ove sezone, gradski rival Benfika ih je savladala u Superkupu (0:1) i jasno im stavila do znanja da je spremna da se vrati na tron Primeira lige.

Odbranu titule Sporting započinje na gostovanju Kasa Piji koja preko leta nije mnogo menjala tim, ostali su joj svi bitni igrač izvan talentovanog Klajverta i možemo očekivati novu dobru sezonu od popularnih "gusaka".

Tradicija večeras nalaže dvojku, ovi timovi su se sastajali u sedam navrata i svaki put je slavio Sporting, a mi verujemo da će "lavovi" ponovo slaviti protiv redovne mušterije.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,40)

