MREŽE ĆE SE TRESTI U ALKMARU: Napadački fudbal AZ-a "garantuje" golove

U trećeč kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sastaće se AZ Alkmar i Vaduc, a prvi meč biće odigran večeras na "AFAS stadionu" od 20 časova.

EPA

AZ je uradio temeljne priprememe na kojima je odigrao čak osam utakmica, tako da bi trebao da je fizički i te kako pripremljen čak iako mu nije počeo takmičarski deo sezone.

Dokaz toga videli smo protiv Ilvesa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je finski tim pred svojim navijačima 4:3 i ponadao se da može do iznenađenja, ali sve snove oko prolaska dalje AZ mu je srušio u uvodnom delu revanša na kojem je slavio rezultatom 5:0.

Na tim susretima holandski tim je pokazao da mu je napad jača strana i možemo očekivati dosta golova na utakmicama AZ-a ove sezone.

Jedna takva trebala bi biti večeras protiv Vaduca, švajcarski drugoligaš se vodi kao osvajač Kupa Lihtenštajna odakle je poreklom i zbog toga igra kvalifikacije za Ligu konferencija, te je jasno da su domaćini veliki favoriti.

Vaduc je kvalifikacije započeo u druom kolu gde je posle preokreta u revanšu izbacio Dungenon (0:1, 3:0), ali znaju u redovima "ponosa Lihtenštajna" da im sada predstoji daleko teži zadatak.

Večeras očekujemo napadački nastrojen AZ i sve sem dominantne pobede Alkmara bi bilo veliko iznenađenje.

NAŠ TIP: 1&4+ (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA