MREŽE ĆE SE TRESTI U ALKMARU: Napadački fudbal AZ-a "garantuje" golove
U trećeč kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sastaće se AZ Alkmar i Vaduc, a prvi meč biće odigran večeras na "AFAS stadionu" od 20 časova.
AZ je uradio temeljne priprememe na kojima je odigrao čak osam utakmica, tako da bi trebao da je fizički i te kako pripremljen čak iako mu nije počeo takmičarski deo sezone.
Dokaz toga videli smo protiv Ilvesa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je finski tim pred svojim navijačima 4:3 i ponadao se da može do iznenađenja, ali sve snove oko prolaska dalje AZ mu je srušio u uvodnom delu revanša na kojem je slavio rezultatom 5:0.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Na tim susretima holandski tim je pokazao da mu je napad jača strana i možemo očekivati dosta golova na utakmicama AZ-a ove sezone.
Jedna takva trebala bi biti večeras protiv Vaduca, švajcarski drugoligaš se vodi kao osvajač Kupa Lihtenštajna odakle je poreklom i zbog toga igra kvalifikacije za Ligu konferencija, te je jasno da su domaćini veliki favoriti.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Vaduc je kvalifikacije započeo u druom kolu gde je posle preokreta u revanšu izbacio Dungenon (0:1, 3:0), ali znaju u redovima "ponosa Lihtenštajna" da im sada predstoji daleko teži zadatak.
Večeras očekujemo napadački nastrojen AZ i sve sem dominantne pobede Alkmara bi bilo veliko iznenađenje.
NAŠ TIP: 1&4+ (kvota 1,65)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
"VUKOVE" ČEKA PAKAO NA "TUMBI": Sa navijačkim vetrom u leđa ka grupnoj fazi EL
07. 08. 2025. u 10:42
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
07. 08. 2025. u 06:45 >> 00:26
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
07. 08. 2025. u 08:35
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
Komentari (0)