LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

DANAS verujemo u timove koji imaju sjajnu podršku sa tribina.

FOTO: M. Vukadinović

Četvrtak 20.00 Panatinaikos - Šahtjor D 1-3 (1,32)

21.00 Partizan - Hibernijan 1X (1,28)21.00 Hajduk Split - Dinamo Tirana 1 (1,21) Ukupna kvota: 2,04

Panatinaikos mora dobro odigrati pred svojim navijačima kako bi imao šanse u ovom dvomeču, podrška sa tribina će biti odlična i očekujemo da "zeleni" pronađu put do mreže ukrajinskog velikana.

Partizan pruža sjajne partije u Evropi na svom stadionu, navijači će napuniti Humsku, atmosfera će biti odlična i "crno-beli" to moraju iskoristiti.

Hajduk je daleko kvalitetniji od Dinama, individualno ima mnogo bolje igrače, a veliki plus je što se utakmica igra na "Poljudu" i "bili" trebaju pokušati da već večeras reše ovaj dvomeč u svoju korist.

