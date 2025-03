"REŠETA" ZA SRBIJU, MOŽE LI I ZA KLUB? Sjajni vezista bi mogao biti taj koji će održati Atalantu u borbi za Skudeto

LAZAR Samardžić se nada da će izdanja koja je pokazao u dresu Srbije za vreme reprezentativne pauze preneti u dresu Atalante sa kojom od 15 časova gostuje na "Artemio Frankiju" u meču koji može "okončati" šampionske ambicije "Boginje provincije".

Profimedia

Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Srbija opstala u diviziji "A" Lige nacija za vreme protekle reprezentativne pauze je Lazar Samardžić. "Naslednik" Dušana Tadića je odigrao odličan dvomeč, a posebno se istakao na prvom susretu kada je postigao jedan od lepših golova u skorijoj istoriji naše reprezentacije.

Zatresao je mrežu "projektilom" sa 20ak metara udaljenosti od gola i pokazao raskošni talenat koji sa vremena na vreme pokazuje i mora poraditi na konstantnosti kako bi dosegao visine nekadašnjeg kapitena Srbije.

Ono što mu sigurno ne manjka je samopouzdanje koje je samo dodatno poraslo nakon tog gola jer je nakon meča uputio direktnu poruku menadžeru Gasrepiniju da mora igrati više u Atalanti kako bi pokazao šta ume

- Ako Gasperini vidi gol, nadam se da će videti da greši, da mogu više da igram, da imam veću minutažu. Treba još više golova da dajem i u Atalanti i u Srbiji, to svi znaju, a ja to mogu to da ispunim" - zaključio je 23-godišnjak.

Samardžić je u Atalantu stigao prošlog leta, a do sada je zabeležio 38 nastupa u svim taikmičenjima i postigao pet golova, uz četiri asistencije, a da je Gasperini "pozitivno" reagovao na ovu izjavu videli se po njegovim rečima kada je upitan da je prokomentariše.

- Pročitao sam njegove izjave i moram da kažem da je vreme da i za nas postigne takve golove. Potrebni su nam svi igrači na svom najboljem nivou. I reprezentacije nam pomažu da rastemo, ali je sada vreme za igru i golove u dresu Atalante - poručio je šef struke tima iz Bergama.

Što se tiče današnje utakmice ona je izuzetno bitna za Atalantu koja se nalazi usred borbe za titulu. Iako igra promenljivo u poslednje vreme, treća je na tabeli i zaostaje šest bodova za Interom, a ta razlika je mogla biti i ravna nuli da je umesto poraza (0:2), savladala "neroazure" na meču koji je prethodio reprezentativnoj pauzi.

Svakako da odustajanja nema, a na ruku joj ide i to što se može fokusirati na Seriju A do kraja sezone jer je to jedino takmičenje u kojem učestvuje.

Sa druge strane, Fioretnina igra po principu "toplo-hladno". Izgubila je magiju koju je imala početkom sezone kada je bila u samom vrhu tabele i pala je na osmu poziciju tabele Serije A.

Da im fali konstanosti najbolje se vidi u poslednjih pet kola za vreme kojih su upisali dve pobede uz tri poraza, zanimljivo bez ijednog remija.

Izostanci više muče goste koji su bez Kosunua, Skalvinija, Edersona, Skamake, Poša... i možda Retegija koji je pod znakom pitanja zbog povrede, dok će kod domaćina meč propustiti Kolpani i Bove.

Tradicija međubosnih duela nalaže da bi trebalo da bude golova, na četiri od poslednjih pet mečeva ovih rivala prolazan je bio tip GG&3+, a to je bio slučaj i na prvom ovosezonskom meču kada je Atalanta u Bergamu slavila rezultatom 3:2.

