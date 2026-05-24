ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

POLITIČKI analitičar Ognjen Karanović izjavio je za Novosti da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini ima veliki ekonomski i geopolitički značaj, uz kontinuiran rast odnosa u trgovini, investicijama i infrastrukturi. Sa njim je saglasan i politikolog Danilo Jovićević smatra da poseta dodatno jača ekonomsku saradnju Srbije i Kine i poziciju Srbije u Savetu bezbednosti UN.