KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

31. 10. 2025. u 11:30

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

NEMAČKA 1

20.30 AUGSBURG - DORTMUND 2 (sa 1,83 na 1,63)

AZERBEJDžAN 1

14.00 KARABAG - IMISLI 1 (sa 1,25 na 1,13)

FRANCUSKA 2

20.00 GENGAN - LAVAL 1 (sa 2,00 na 1,90)

HRVATSKA 2

17.00 KARLOVAC - DUBRAVA 1 (sa 1,90 na 1,70)

VELS 1

20.45 BALA - LANELI 1 (sa 1,67 na 1,60)

