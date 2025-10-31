KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
NEMAČKA 1
20.30 AUGSBURG - DORTMUND 2 (sa 1,83 na 1,63)
AZERBEJDžAN 1
14.00 KARABAG - IMISLI 1 (sa 1,25 na 1,13)
FRANCUSKA 2
20.00 GENGAN - LAVAL 1 (sa 2,00 na 1,90)
HRVATSKA 2
17.00 KARLOVAC - DUBRAVA 1 (sa 1,90 na 1,70)
VELS 1
20.45 BALA - LANELI 1 (sa 1,67 na 1,60)
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
