SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

17. 10. 2025. u 12:11

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

ARGENTINA 1

TIGRE - BARAKAS    0-2

Na poslednjih šest međusobnih duela Tigrea i Barakasa viđena su najviše dva pogotka.

ČEŠKA 1

TEPLICE - SLOVAN   2-3

Na prethodnih sedam susreta na terenu Teplica postizana su dva ili tri gola.

ENGLESKA PREMIJER

KRISTAL PALAS - BORNMUT 0-2

Na minulih devet “sudara” mreže su se tresle najviše dvaput.

NEMAČKA 1

HAJDENHAJM - VERDER 3+

Na sedam njihovi vezanih dvoboja viđena su najmanje tri pogotka.

NORVEŠKA 1

TROMSO - VIKING    GG

Na sedam uzastopnih duela oba tima su postizala barem po gol.

POLjSKA 1

ZAGLEBJE - LEGIJA  2

Legija je „tukla“ Zaglebje na protekih deset međusobnih mečeva.

SAD

LA GALAKSI - MINESOTA   GG

Na poslednjih devet okršaja Galaksija i Minesote mreže su se tresle na obe strane.

