SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ARGENTINA 1
TIGRE - BARAKAS 0-2
Na poslednjih šest međusobnih duela Tigrea i Barakasa viđena su najviše dva pogotka.
ČEŠKA 1
TEPLICE - SLOVAN 2-3
Na prethodnih sedam susreta na terenu Teplica postizana su dva ili tri gola.
ENGLESKA PREMIJER
KRISTAL PALAS - BORNMUT 0-2
Na minulih devet “sudara” mreže su se tresle najviše dvaput.
NEMAČKA 1
HAJDENHAJM - VERDER 3+
Na sedam njihovi vezanih dvoboja viđena su najmanje tri pogotka.
NORVEŠKA 1
TROMSO - VIKING GG
Na sedam uzastopnih duela oba tima su postizala barem po gol.
POLjSKA 1
ZAGLEBJE - LEGIJA 2
Legija je „tukla“ Zaglebje na protekih deset međusobnih mečeva.
SAD
LA GALAKSI - MINESOTA GG
Na poslednjih devet okršaja Galaksija i Minesote mreže su se tresle na obe strane.
Preporučujemo
FOKUS DOMAĆINA NA PRVENSTVU: "Orlovi" i sa rezervistima veliki favoriti
17. 10. 2025. u 10:56
TIP IZ KOMŠILUKA: Domaćin je favorit na papiru, ali...
17. 10. 2025. u 10:29
OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
17. 10. 2025. u 10:09
3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
17. 10. 2025. u 09:50
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
