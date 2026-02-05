Srbija

ODŽAČARI ČISTE BESPLATNO: Za skoro 4.000 domaćinstava u 15 sela na području Paraćina

Зорана Рашић
Zorana Rašić

05. 02. 2026. u 06:45

BLIZU 4.000 domaćinstava u 15 paraćinskih sela i ove zime ima priliku da dobije besplatnu uslugu čišćenja dimnjaka koju obavljaju ekipe JP "Poslovni centar", preduzeća kom je tamošnja lokalna samouprava poverila ovu važnu komunalnu delatnost.

ОЏАЧАРИ ЧИСТЕ БЕСПЛАТНО: За скоро 4.000 домаћинстава у 15 села на подручју Параћина

Foto: Privatna arhiva

U pitanju je zajednička akcija te firme i paraćinske kompanije sa sedištem u Popovcu, koja subvencioniše rad odžačara da dimnjaci u popovačkim kućama i još 14 sela u okruženju blistaju.

Saša Ružić, direktor "Poslovnog centra", uz napomenu da su njihove ekipe svakodnevno na zadatku, podseća da se prethodne godine akcija odnosila na pet sela, a od oktobra je njihov broj utrostručen.

- Svako domaćinstvo iz tih sela ima pravo na gratis čišćenje četiri odžaka na kući. Dovoljno je samo da pozove naš broj telefona 035/568-888 i da zakaže termin - kaže Ružić. Dodaje da je svrha zajedničke inicijative da se spreče požari u domaćinstvima, obezbedi efikasnije grejanje, te da se doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju zagađenja vazduha.

Osim u selima gde je usluga besplatna, ekipe PC isti posao po pristupačnoj ceni pružaju na teritoriji cele paraćinske opštine, kako domaćinstvima, tako i pravnim licima. Budući da su privatni odžačari već godinama prava retkost i do njih se teško dolazi, pozivanje opštinskog javnog preduzeća za tu uslugu mnogima je velika olakšica.

