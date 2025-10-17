Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

17. 10. 2025. u 11:56

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

JUVENTUS - MILAN     0:0

Viking - BRAN   3:0

Čelsi - LIVERPUL     2:1

MONAKO - Nica   2:2

Lil - PSŽ  1:1

Sevilja - BARSELONA  4:1

Selta - ATLETIKO M.  1:1

Lokomotiva - DINAMO  2:1

Dortmund - LAJPCIG   1:1

Briž - ST. ŽILOAZ    1:0

GALATASARAJ - Bešiktaš     1:1

Sparta - AJAKS  3:3

Akron - ZENIT   1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

PSŽ - Strazbur  1    1.33

subota

BRAN - Haugesund     1    1.10

Anže - MONAKO   2    1.65

Bašakšehir - GALATASARAJ   2    1.55

AJAKS - Alkmar  1    1.90

LAJPCIG - Hamburg    1    1.50

ST. ŽILOAZ - Šarlroa 1    1.38

DINAMO - Osijek 1    1.33

BARSELONA - Đirona   1    1.20

ATLETIKO M. - Osasuna 1    1.42

nedelja

LIVERPUL - Mančester j.    1    1.65

MILAN - Fiorentina   1    1.52

Komo - JUVENTUS 2    2.50

Soči - ZENIT    2    1.42

