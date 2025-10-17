IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
JUVENTUS - MILAN 0:0
Viking - BRAN 3:0
Čelsi - LIVERPUL 2:1
MONAKO - Nica 2:2
Lil - PSŽ 1:1
Sevilja - BARSELONA 4:1
Selta - ATLETIKO M. 1:1
Lokomotiva - DINAMO 2:1
Dortmund - LAJPCIG 1:1
Briž - ST. ŽILOAZ 1:0
GALATASARAJ - Bešiktaš 1:1
Sparta - AJAKS 3:3
Akron - ZENIT 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
PSŽ - Strazbur 1 1.33
subota
BRAN - Haugesund 1 1.10
Anže - MONAKO 2 1.65
Bašakšehir - GALATASARAJ 2 1.55
AJAKS - Alkmar 1 1.90
LAJPCIG - Hamburg 1 1.50
ST. ŽILOAZ - Šarlroa 1 1.38
DINAMO - Osijek 1 1.33
BARSELONA - Đirona 1 1.20
ATLETIKO M. - Osasuna 1 1.42
nedelja
LIVERPUL - Mančester j. 1 1.65
MILAN - Fiorentina 1 1.52
Komo - JUVENTUS 2 2.50
Soči - ZENIT 2 1.42
Preporučujemo
FOKUS DOMAĆINA NA PRVENSTVU: "Orlovi" i sa rezervistima veliki favoriti
17. 10. 2025. u 10:56
TIP IZ KOMŠILUKA: Domaćin je favorit na papiru, ali...
17. 10. 2025. u 10:29
OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
17. 10. 2025. u 10:09
3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
17. 10. 2025. u 09:50
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)