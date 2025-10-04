MILOŠ STANIMIROVIĆ: Komšije dele plen
* Menadžer iz Atine, o fudbalskim dešavanjima u Grčkoj
MOJ TIP
subota,
Panseriakos – Asteras X2, 2-3
OFI – Aris 12
LARISA – VOLOS X
nedelja,
Kifisija – AEK 2
LEVADIJAKOS – PANETOLIKOS 1
PAOK – Olimpijakos X2
Panatinaikos – Atromitos 1, 2-3
Svoj komšijski okršaj, Larisa i Volos su najčešće završavali podolem bodova. I u ovom za vikend, poprilično sam siguran da će pobednik opet da izostane, pogotovo što je domaćin remizirao na četiri poslednja meča kod kuće.
Levadijakos je domaćinsku ekipa. Pred svojim navijačima često dobije „krila“ da preleti i protivnike znatno kvalitetnije nego što je Panetolikos.
