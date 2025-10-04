Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Komšije dele plen

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 12:30

Menadžer iz Atine, o fudbalskim dešavanjima u Grčkoj

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Комшије деле плен

subota, 

Panseriakos – Asteras X2, 2-3

OFI – Aris   12

LARISA – VOLOS   X

nedelja, 

Kifisija – AEK   2

LEVADIJAKOS – PANETOLIKOS 1

PAOK – Olimpijakos    X2

Panatinaikos – Atromitos  1, 2-3

Svoj komšijski okršaj, Larisa i Volos su najčešće završavali podolem bodova. I u ovom za vikend, poprilično sam siguran da će pobednik opet da izostane, pogotovo što je domaćin remizirao na četiri poslednja meča kod kuće.  

Levadijakos je domaćinsku ekipa. Pred svojim navijačima često dobije „krila“ da preleti i protivnike znatno kvalitetnije nego što je Panetolikos.

