MILOŠ STANIMIROVIĆ: Komšije dele plen

* Menadžer iz Atine, o fudbalskim dešavanjima u Grčkoj

Ilustracija

MOJ TIP

subota,

Panseriakos – Asteras X2, 2-3

OFI – Aris 12

LARISA – VOLOS X

nedelja,

Kifisija – AEK 2

LEVADIJAKOS – PANETOLIKOS 1

PAOK – Olimpijakos X2

Panatinaikos – Atromitos 1, 2-3

Svoj komšijski okršaj, Larisa i Volos su najčešće završavali podolem bodova. I u ovom za vikend, poprilično sam siguran da će pobednik opet da izostane, pogotovo što je domaćin remizirao na četiri poslednja meča kod kuće.

Levadijakos je domaćinsku ekipa. Pred svojim navijačima često dobije „krila“ da preleti i protivnike znatno kvalitetnije nego što je Panetolikos.