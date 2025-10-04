VLADAN ČUKIĆ: Diožđeru derbi Istoka
Skaut Ferencvaroša
MOJ TIP
SUBOTA,
PUŠKAŠ – UJPET 3+
Znatno življi i efikasniji meč očekujem od Puškaša i Ujpešta, rivala koji pretenduju za mesta u vrhu tabele.
DEBRECIN – ĐER 1X
Debrecin ulazi u ovaj derbi sa boljom formom.
NEDELjA,
FERENCVAROŠ – PAKŠ 1
Odlična prilika da smanjimo četiri boda zaostatka za Pakšom.
KIŠVARDA – DIOŽĐER 2
U derbiju istočnog dela Mađarske, blagu prednost dajem Diožđeru, zbog loše atmosfere i smene trenera u Kišvardi.
