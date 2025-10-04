Tip Asova

VLADAN ČUKIĆ: Diožđeru derbi Istoka

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 08:30

* Skaut Ferencvaroša

ВЛАДАН ЧУКИЋ: Диожђеру дерби Истока

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

SUBOTA, 

PUŠKAŠ – UJPET   3+

Znatno življi i efikasniji meč očekujem od Puškaša i Ujpešta, rivala koji pretenduju za mesta u vrhu tabele.

DEBRECIN – ĐER   1X

Debrecin ulazi u ovaj derbi sa boljom formom. 

NEDELjA, 

FERENCVAROŠ – PAKŠ    1

Odlična prilika da smanjimo četiri boda zaostatka za Pakšom.

KIŠVARDA – DIOŽĐER    2

U derbiju istočnog dela Mađarske, blagu prednost dajem Diožđeru, zbog loše atmosfere i smene trenera u Kišvardi. 

