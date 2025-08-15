BOŠKO OROVIĆ: Norčeping baš slab
* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige
ŠVEDSKA 1
Halmštad – Malme 2
Norčeping – Elfsborg 2
Bromopojkarna – Sirijus 12
Geteborg – AIK 12
Heken – Ester 1
Hamarbi – GAIS 12
Mjalbi – Đurgarden 1X
Varnamo – Degerforš X
ŠVEDSKA 2
Odevold – Treleborg 12
Utsiktens – Varberg 1X
Estersund – Sundsval 12
Helsingborg – Falkenberg X
Umea – Kalmar2
Sandvikens – Landskrona 2
Brage – Vasteras 2
Erebro – Ergrite X2
Težak poraz u Koprnhagenu i eliminacija u borbi za Ligu šampiona, moraće da prodrmaju Malme . Očekujem i da Elsfborg kao gost pobedi slabi Norčeping. Još uvek sam na bolovanju , a moj Utsiktens je bolji od Varberga, ali za svaki slučaj mora se dodati iks. Predložio sam dva iksa, jer su Degerforš i Falkenberg ekipe koje igraju na kontre, vrlo su tvrde i dobro čuvaju svoj gol .
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
Komentari (0)