BOŠKO OROVIĆ: Norčeping baš slab

* Trener u Švedskoj, tipuje dve najkvalitetnije lige

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Halmštad – Malme 2

Norčeping – Elfsborg 2

Bromopojkarna – Sirijus 12

Geteborg – AIK 12

Heken – Ester 1

Hamarbi – GAIS 12

Mjalbi – Đurgarden 1X

Varnamo – Degerforš X

ŠVEDSKA 2

Odevold – Treleborg 12

Utsiktens – Varberg 1X

Estersund – Sundsval 12

Helsingborg – Falkenberg X

Umea – Kalmar2

Sandvikens – Landskrona 2

Brage – Vasteras 2

Erebro – Ergrite X2

Težak poraz u Koprnhagenu i eliminacija u borbi za Ligu šampiona, moraće da prodrmaju Malme . Očekujem i da Elsfborg kao gost pobedi slabi Norčeping. Još uvek sam na bolovanju , a moj Utsiktens je bolji od Varberga, ali za svaki slučaj mora se dodati iks. Predložio sam dva iksa, jer su Degerforš i Falkenberg ekipe koje igraju na kontre, vrlo su tvrde i dobro čuvaju svoj gol .