BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Golubovi“ preleću Mladost
* Prognozira parove domaće lige
MOJ TIP
SUBOTA,
Crvena zvezda – TSC 1
Radnik – Čukarički 0-2
SPARTAK – MLADOST 1
OFK Beograd – Vojvodina 1
NEDELjA,
RADNIČKI NIŠ – NOVI PAZAR 2
Napredak – Partizan 0-2
PONEDELjAK,
IMT – Železničar 2
Javor – Radnički KG 1
Spartak bi protiv Mladosti morao da se izdigne i prekine seriju poraza u komšijskim okršajima sa TSC i Vojvodinom.
Jedinica sa meča zakazanog u Subotici ne bi smela da izostane, smatram da treba pokušati sa dvojkomu Nišu, gde će Novi Pazar pokušati da se trgne posle neuspeha na međunarodnoj sceni i prvenstvu.
