BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Golubovi“ preleću Mladost

09. 08. 2025. u 10:00

* Prognozira parove domaće lige

SUBOTA, 

Crvena zvezda – TSC 1

Radnik – Čukarički 0-2

SPARTAK – MLADOST 1

OFK Beograd – Vojvodina 1

NEDELjA, 

RADNIČKI NIŠ – NOVI PAZAR 2

Napredak – Partizan 0-2

PONEDELjAK, 

IMT – Železničar 2

Javor – Radnički KG 1

Spartak bi protiv Mladosti morao da se izdigne i prekine seriju poraza u komšijskim okršajima sa TSC i Vojvodinom.

Jedinica sa meča zakazanog u Subotici ne bi smela da izostane, smatram da treba pokušati sa dvojkomu Nišu, gde će Novi Pazar pokušati da se trgne posle neuspeha na međunarodnoj sceni i prvenstvu.

