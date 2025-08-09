BRANISLAV JOVANOVIĆ: „Golubovi“ preleću Mladost

* Prognozira parove domaće lige

Ilustracija

MOJ TIP

SUBOTA,

Crvena zvezda – TSC 1

Radnik – Čukarički 0-2

SPARTAK – MLADOST 1

OFK Beograd – Vojvodina 1

NEDELjA,

RADNIČKI NIŠ – NOVI PAZAR 2

Napredak – Partizan 0-2

PONEDELjAK,

IMT – Železničar 2

Javor – Radnički KG 1

Spartak bi protiv Mladosti morao da se izdigne i prekine seriju poraza u komšijskim okršajima sa TSC i Vojvodinom.

Jedinica sa meča zakazanog u Subotici ne bi smela da izostane, smatram da treba pokušati sa dvojkomu Nišu, gde će Novi Pazar pokušati da se trgne posle neuspeha na međunarodnoj sceni i prvenstvu.