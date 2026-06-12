SVETSKO PRVENSTVO SPECIJALI: Pobednik i plasman u grupi B

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 počinje 11. juna, a završava se 19. jula velikim finalom u Nju Džerziju. Ukupno će biti odigrane 104 utakmice, a grupu B otvarasusret jednog od domaćina Kanade sa selekcijom Bosne i Hercegovine.

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Švajcarska je glavni favorit za osvajanje grupe sa kvotom koja se kreće između 1.77 i 1.80 u zavisnosti od kladionice. Igraju u formaciji 4-2-3-1 i kvalifikacije su završili bez poraza, primivši samo dva gola. Glavna snaga tima je Granit Džaka koji diktira tempo na sredini terena, Gregor Kobel je siguran na golu, dok odbranu predvodi Manuel Akanđi. Glavni izvođači prekida i penala su Džaka i Breel Embolo. Problem za klađenje je povreda Fabijana Šara koji je dugo pauzirao, kao i mane u odbrani kada igraju protiv ekipa sa izrazito brzim krilnim igračima.

Kanada je drugi favorit sa kvotom za prvo mesto u grupi između 3.00 i 3.25. Kao domaćini forsiraju visok presing u formaciji četiri četiri dva i izuzetno su opasni u prvih dvadeset minuta utakmice. Alfonso Dejvis donosi brzinu po levoj strani, dok je glavna opasnost u napadu Džonatan David koji ujedno izvodi i penale. Ključni rizik za klađenje je katastrofalna disciplina, pošto su zaradili čak četiri crvena kartona na poslednjih osam mečeva. Takođe, glavni defanzivci Bombito i Džonston se tek vraćaju na teren nakon težih povreda.

Bosna i Hercegovina važi za potencijalno iznenađenje sa kvotom za prolaz koja se kreće od 4.50 do 6.00. Ekipa je u naletu nakon što je u baražu na penale izbacila Vels i Italiju. Selektor Sergej Barbarez forsira dubok odbrambeni blok i jaku destrukciju igre, pa kada povedu odmah prelaze u potpunu defanzivu. Edin Džeko je i dalje prva opcija u napadu, izvodi penale i slobodne udarce, a pomaže mu Ermedin Demirović. Na golu je odličan Nikola Vasilj. Najveća mana im je nedostatak kvalitetnih izmena i godine Edina Džeka koji teško može da izdrži jak ritam tri utakmice u kratkom razmaku.

Katar je potpuni autsajder grupe sa kvotama koje se kreću od 23.00 pa sve do 31.00 za prvo mesto. Tim vodi Hulen Lopetegi koji pokušava da organizuje čvrstu odbranu i sve karte polaže na kontranapade preko Akrama Afifa i Almoeza Alija koji ujedno izvode sve prekide i penale. Ovo je najgore pripremljena ekipa na turniru jer su im martovski mečevi otkazani zbog ratnih sukoba u regionu i nemaju ozbiljnu utakmicu još od decembra prošle godine. Kompletan sastav im nastupa u domaćoj ligi i objektivno nemaju kvalitet za ovu grupu.

GRUPA B, KVOTE ZA 1. MESTO I PROLAZ ŠVAJCARSKA 1,70 - 1,05 KANADA 3,00 - 1,10 BOSNA I HERCEGOVINA 7,00 - 1,42 KATAR 35,00 - 5,00