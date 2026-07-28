ŠOK U KOLORADU! Da li je ovo dokaz da Nikola Jokić odlazi iz Denvera?

FINANSIJSKI zemljotres u Koloradu!

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Nagetsi postali najskuplji tim NBA lige i ugrozili budućnost Nikole Jokića.

Naime, Odluka uprave Denvera da zadrži mladog Spensera Džonsa lansirala je franšizu u takozvani "drugi apron" i duplirala porez na luksuz na astronomskih 68 miliona dolara. Vlasnik Džoš Krenke ranije je priznao da bi ovaj scenario mogao da aktivira opciju o kojoj niko ne želi ni da razmišlja – trejd najboljeg košarkaša sveta.

U Koloradu se ozbiljno trese tlo, a razlog nisu sportski rezultati, već rigorozna finansijska pravila NBA lige koja prete da potpuno parališu šampionske ambicije Denver Nagetsa. Odluka uprave da ne prepusti mladog košarkaša Spensera Džonsa ekipi Oklahome pokrenula je dominu-efekat koji je Denver pretvorio u zvanično najskuplji tim u najjačoj ligi sveta.

Zadržavanjem Džonsa, koji je potpuno eksplodirao tokom prošle sezone i koji će bruto zarađivati "svega" šest miliona dolara po sezoni, projektovani porez na luksuz koji Nagetsi moraju da plate skočio je za dodatna 32 miliona dolara. To znači da se skoro udvostručio – sa početnih 36 na čak 68 miliona dolara. Vodeći ESPN-ov insajder Šams Čaranija potvrdio je ove astronomske brojke, istakavši da je Denver jedini tim u ligi koji je ušao u drugi nivo oporezivanja na luksuz, poznatiji kao "drugi apron“.

Projektovani iznos za plate ekipe iz Kolorada sada iznosi vrtoglavih 229 miliona dolara. Da stvar bude gora po budžet, situacija bi mogla dodatno da se zakomplikuje jer se još uvek čeka rešavanje statusa Pejtona Votsona, koji tek treba da potpiše novi ugovor.



Međutim, finansijska kazna od 68 miliona dolara nije jedini, pa čak ni najveći problem za klub. Prelazak preko drugog praga donosi sportske sankcije koje vezuju ruke upravi u budućem sklapanju tima:

- Gubi se pravo na korišćenje posebne izuzetke (klauzule) za dovođenje veterana.

- Zabranjeno je ubacivanje novca u trejdove radi izjednačavanja plata.

- Razmena igrača je maksimalno otežana i restriktivna.

- Ukoliko tim ostane iznad ovog praga tri od pet sezona, njihov pik prve runde na draftu se automatski pomera na sam kraj.

Zbog ovakvog finansijskog škripca, u košarkaškim kuloarima ponovo je pokrenuta priča o potencijalnom trejdu Nikole Jokića. Milijarder i vlasnik Nagetsa, Džoš Krenke, još prošlog leta je upozorio javnost na ovaj scenario, zbog čega se tada našao na udaru besnih navijača. Iako je na kraju ove sezone poručio da su svi zamenjivi osim Jokića, situacija je alarmantna.

Krenkeove reči od pre godinu dana sada zvuče proročki:

- Prelazak tog drugog praga poreza nije nešto čega se nužno plašimo. Ipak, moramo veoma pažljivo da pratimo situaciju zbog naše istorije povreda. Ako se pogrešna osoba povredi, vrlo brzo možete da se nađete u scenariju o kojem nikada ne bih želeo ni da razmišljaš, a to je trejdovanje Nikole Jokića. Svesni smo toga dok idemo napred", izjavio je tada Krenke.

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)





Denver može da se vrati ispod ovog praga isključivo trejdovima, ali bi odlazak nekog od ključnih igrača automatski značio i kraj šampionskih ambicija.

Dodatni pritisak stvara i bliska budućnost. Nikola Jokić ovog leta neće produžiti ugovor, ali već naredne godine stiče pravo da kao slobodan igrač potpiše petogodišnji supermaks ugovor vredan neverovatnih 359.500.000 dolara.

To bi bio najveći ugovor u istoriji košarke, čime bi njegova ukupna zarada u karijeri dostigla 724 miliona dolara, a ugovor bi sadržao i klauzulu o zabrani trejda (no-trade clause). Kada Jokić narednog leta stavi paraf na taj ugovor, finansijski prostor Denvera biće hermetički zatvoren.

Pregled zarada igrača Denver Nagetsa za sezonu 2026/2027:

Nikola Jokić – 59.000.000 $

Džamal Marej – 50.000.000 $

Eron Gordon – 33.000.000 $

Kem Džonson – 23.000.000 $

Kristijan Braun – 21.500.000 $

Zik Nađi – 7.500.000 $

Spenser Džons – 6.000.000 $

Džulijan Strouter – 4.800.000 $

Deron Holms – 3.370.000 $

Marvin Begli – 2.500.000 $

Tajus Džouns – 2.500.000 $