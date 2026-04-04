POPLAVLJENO PRIOBALJE: Izlila se Zapadna Morava kod Kraljeva

Usled porasta vodostaja gotovo za dva metra nakon obilnih padavina minulih dana, Zapadna Morava se izlila kod Kraljeva poplavivši nekoliko desetina hektara oranica u svom priobalju, u ataru sela Miločaj, Oplanići i Popovići.

G.Šljivić

Istovremeno poplavljen je i lokalni put Grdica-Oplanići, a nivo reke gotovo je dostigao i visinu mosta na ovoj saobraćajnici, ali obližnja domaćinstva nisu ugrožena.

Kako saznajemo od ovdašnjih nadležnih službi koje, kako ističu, konstantno prate situaciju i spremne su da reaguju u slučaju potrebe, nema opasnosti od većih izlivanja i veće štete s obzirom da nivo Zapadne Morave opada, ali su preventivno postavljene barijere na prilasku mostovima.

S druge strane, i vodostaj Ibra je u blagom porastu, ali je ova reka protičući kroz Kraljevo u svom koritu.

