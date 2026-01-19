Srbija

NIKOLINA OSTVARILA SAN: Prva stigla do časnog krsta u Ćupriji (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 01. 2026. u 17:18

DEVOJČICA iz Ćuprije Nikolina Urošević (14) treći put je na Bogojavljenje plivala za časni krst u tom gradu i pri tom je uspela da ostvari svoju dugogodišnju želju da stigne prva do njega.

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Kako kažu, treća - sreća.

U gradu na Moravi iz bezbednosnih razloga takmičenje je umesto na reci bilo organizovano na otvorenom hotelskom bazenu, uz jaku košavu koja je temperaturu vazduha od minust šest stepeni činila još nižom. Pored neustrašive Nikoline, za krst su pored tridesetak hrabrih momaka zaplivale još tri devojčice – Dunja Ivanić (11), Andrea Cerović (16) i Jovana Nedeljković.

U skladu sa tradicijom, pobednici bogojavljenskog nadmetanja Opština Ćuprija je darivala zlatni dukat, a uručila joj je predsednica te opštine Jelena Đulinac. Svi učesnici od Crkve Svetog Đorđa dobili su zahvalnice i po knjigu „Mali princ“.

Foto: Фото: Фејсбук/Општина Ћуприја

POGLEDAJ GALERIJU

U susednoj paraćinskoj opštini plivanje na Bogojavljenje nije imalo takmičarski karakter, a održano je, kao i uvek, na donjem jezeru na Grzi. Stotinu plivača doplivalo je do čamca da bi tu celivalo krst, a zatim su se vratili na obalu, preplivavši 33 metra.

Najmlađi učesnik imao je svega pet godina, a najstariji šest decenija više.

Plivanje je organizovalo Udruženje građana "Odbranimo Grzu" u saradnji sa tamošnjom Turističkom organizacijom.

