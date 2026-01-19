NIKOLINA OSTVARILA SAN: Prva stigla do časnog krsta u Ćupriji (FOTO)
DEVOJČICA iz Ćuprije Nikolina Urošević (14) treći put je na Bogojavljenje plivala za časni krst u tom gradu i pri tom je uspela da ostvari svoju dugogodišnju želju da stigne prva do njega.
Kako kažu, treća - sreća.
U gradu na Moravi iz bezbednosnih razloga takmičenje je umesto na reci bilo organizovano na otvorenom hotelskom bazenu, uz jaku košavu koja je temperaturu vazduha od minust šest stepeni činila još nižom. Pored neustrašive Nikoline, za krst su pored tridesetak hrabrih momaka zaplivale još tri devojčice – Dunja Ivanić (11), Andrea Cerović (16) i Jovana Nedeljković.
U skladu sa tradicijom, pobednici bogojavljenskog nadmetanja Opština Ćuprija je darivala zlatni dukat, a uručila joj je predsednica te opštine Jelena Đulinac. Svi učesnici od Crkve Svetog Đorđa dobili su zahvalnice i po knjigu „Mali princ“.
U susednoj paraćinskoj opštini plivanje na Bogojavljenje nije imalo takmičarski karakter, a održano je, kao i uvek, na donjem jezeru na Grzi. Stotinu plivača doplivalo je do čamca da bi tu celivalo krst, a zatim su se vratili na obalu, preplivavši 33 metra.
Najmlađi učesnik imao je svega pet godina, a najstariji šest decenija više.
Plivanje je organizovalo Udruženje građana "Odbranimo Grzu" u saradnji sa tamošnjom Turističkom organizacijom.
Preporučujemo
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
19. 01. 2026. u 17:43
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U VALjEVU: Anđelija stigla prva
19. 01. 2026. u 17:42
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević
19. 01. 2026. u 17:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)