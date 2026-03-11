Srbija

AKREDITACIJA NA ČAK SEDAM GODINA: Dom zdravlja u Valjevu ponovo svrstan u medicinsku elitu

Branko Puzović

11. 03. 2026. u 06:45

DOM zdravlja u Valjevu, u sastavu ovdašnjeg Zdravstvenog centra, dobio je najviše ocene u postupku reakreditacije i - dobijanjem akreditiva za rad tokom narednih sedam godina - svrstao se među mali broj ustanova primarne zdravstvene zaštite sa takvom potvrdom kvaliteta.

АКРЕДИТАЦИЈА НА ЧАК СЕДАМ ГОДИНА: Дом здравља у Ваљеву поново сврстан у медицинску елиту

foto zc valjevo

 Menadžment DZ podseća da je ovo već treći postupak ove vrste u gradu na Kolubari, a prethodni je bio jednako uspešan, jer je u junu 2017. takođe bila dobijena akreditacija na maksimalan period.

- Tim Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova ocenjivao je način i kvalitet rada svih službi, poštovanje procedura, upravljanje i rukovođenje, poštovanje životnih standarda, kontrolu ljudskih resursa... Akreditacija može biti data na jednu, tri, pet i maksimalno sedam godina, a mi smo dobili čak 95,42 odsto odličnih ocena. To je dokaz da imamo izuzetno stručne lekare, medicinske sestre i sve ostale zaposlene, a posebno je pohvaljen rad Preventivnog centra - kaže dr Jasmina Jevtić, pomoćnik direktora ZC u Valjevu, zadužena za primarnu zdravstvenu zaštitu, ističući dobru saradnju sa Upravnim odborom koji je, od 2023, maksimalno posvećen ekspeditivnom donošenju usaglašenih procedura.

Mesta za opuštanje, međutim, nema, jer će Akreditacioni tim - jednom godišnje - nanovo ocenjivati rad i pružanje usluga, ali i realizaciju preporuka...

- Jedna od najvažnijih je da nam nedostaje mamograf, s obzirom na to da smo uključeni u Nacionalni skrining karcinoma grlića materice, dojke i debelog creva. Nadalje, u budućnosti bi mogli da imamo pokretnu ambulantu i apoteku, kako bi bili na usluzi stanovništvu koje nije u gradskoj zoni - objašnjava dr Jevtić, ponosna što je prepoznato i podmlađivanje kadra, od kojeg se očekuje da tokom narednih sedam godina, inovacijama i svežim idejama za unapređenje procesa rada, dodatno podignu kvalitet pružanja medicinskih usluga valjevskog Doma zdravlja, kojem gravitira oko 79.400 žitelja grada i okolnih mesta, a svaki izabrani lekar godišnje, u proseku, obavi 6.500 pregleda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne
Svet

0 0

RAZMENA ZA ERDOGANOVOG ROĐAKA? Turci osudili hrvatskog kapetana na 30 godina zatvora: "Slučaj Mustafe i Bekavca obavijen velom tajne"

VRHOVNI sud Turske potvrdio je kazne zatvora od 30 godina za kapetana Marka Bekavca i prvog oficira Alija Alboharija sa broda za rasute terete „Fenišan M“. Odluka je doneta uprkos apsurdnoj činjenici da je kapetan pušten na slobodu u avgustu prošle godine, dok njegov kolega, osuđen po istim optužbama za nemar, ostaje u zatvoru, javlja „Sitrejd Maritim njuz“ .

10. 03. 2026. u 16:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena