AKREDITACIJA NA ČAK SEDAM GODINA: Dom zdravlja u Valjevu ponovo svrstan u medicinsku elitu

DOM zdravlja u Valjevu, u sastavu ovdašnjeg Zdravstvenog centra, dobio je najviše ocene u postupku reakreditacije i - dobijanjem akreditiva za rad tokom narednih sedam godina - svrstao se među mali broj ustanova primarne zdravstvene zaštite sa takvom potvrdom kvaliteta.

foto zc valjevo

Menadžment DZ podseća da je ovo već treći postupak ove vrste u gradu na Kolubari, a prethodni je bio jednako uspešan, jer je u junu 2017. takođe bila dobijena akreditacija na maksimalan period.

- Tim Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova ocenjivao je način i kvalitet rada svih službi, poštovanje procedura, upravljanje i rukovođenje, poštovanje životnih standarda, kontrolu ljudskih resursa... Akreditacija može biti data na jednu, tri, pet i maksimalno sedam godina, a mi smo dobili čak 95,42 odsto odličnih ocena. To je dokaz da imamo izuzetno stručne lekare, medicinske sestre i sve ostale zaposlene, a posebno je pohvaljen rad Preventivnog centra - kaže dr Jasmina Jevtić, pomoćnik direktora ZC u Valjevu, zadužena za primarnu zdravstvenu zaštitu, ističući dobru saradnju sa Upravnim odborom koji je, od 2023, maksimalno posvećen ekspeditivnom donošenju usaglašenih procedura.

Mesta za opuštanje, međutim, nema, jer će Akreditacioni tim - jednom godišnje - nanovo ocenjivati rad i pružanje usluga, ali i realizaciju preporuka...

- Jedna od najvažnijih je da nam nedostaje mamograf, s obzirom na to da smo uključeni u Nacionalni skrining karcinoma grlića materice, dojke i debelog creva. Nadalje, u budućnosti bi mogli da imamo pokretnu ambulantu i apoteku, kako bi bili na usluzi stanovništvu koje nije u gradskoj zoni - objašnjava dr Jevtić, ponosna što je prepoznato i podmlađivanje kadra, od kojeg se očekuje da tokom narednih sedam godina, inovacijama i svežim idejama za unapređenje procesa rada, dodatno podignu kvalitet pružanja medicinskih usluga valjevskog Doma zdravlja, kojem gravitira oko 79.400 žitelja grada i okolnih mesta, a svaki izabrani lekar godišnje, u proseku, obavi 6.500 pregleda.