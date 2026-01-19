Srbija

LAZAR PRVI DO ČASNOG KRSTA U LEDENOJ ZAPADNOJ MORAVI: Dvedeset godina sam sanjao ovaj trenutak

Vladimir Ilić

19. 01. 2026. u 17:34

PRVI koji je među 183 hrabrih plivača koji je doplivao do bogojavljenskog krsta u ledenoj Zapadnoj Moravi bio je srpski paratritalonac Čačanin Lazar Filipović. Za Časni krst plivalo je i 87 pripadnica lepšeg pola.

ЛАЗАР ПРВИ ДО ЧАСНОГ КРСТА У ЛЕДЕНОЈ ЗАПАДНОЈ МОРАВИ: Дведесет година сам санјао овај тренутак

Foto RINA

- Već dvadeset godina sanjam ovaj trenutak i konačno mi se ispunila želja. Zahvalan sam Bogu na tome - rekao je Lazar.

Javnost u Srbiji ovog mladića već je upoznala kao hrabrog koji pred sobom ruši sve prepreke, jer je uprkos tome što je slabovid ostvario sjajne rezultate u sportu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!