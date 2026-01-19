LAZAR PRVI DO ČASNOG KRSTA U LEDENOJ ZAPADNOJ MORAVI: Dvedeset godina sam sanjao ovaj trenutak

PRVI koji je među 183 hrabrih plivača koji je doplivao do bogojavljenskog krsta u ledenoj Zapadnoj Moravi bio je srpski paratritalonac Čačanin Lazar Filipović. Za Časni krst plivalo je i 87 pripadnica lepšeg pola.

Foto RINA

- Već dvadeset godina sanjam ovaj trenutak i konačno mi se ispunila želja. Zahvalan sam Bogu na tome - rekao je Lazar.

Javnost u Srbiji ovog mladića već je upoznala kao hrabrog koji pred sobom ruši sve prepreke, jer je uprkos tome što je slabovid ostvario sjajne rezultate u sportu.