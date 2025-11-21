Srbija

GRADONAČELNIK NOVOG SADA NA SKUPU GRADONAČELNIKA U NANKINGU: Prilika za razmenu iskustava sa brojnim svetskim gradovima

Zdravko Grumić

21. 11. 2025. u 15:16

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin obratio se danas na „Globalnom dijalogu gradonačelnika 2025“, forumu u kineskom gradu Nanđingu na kojem gradonačelnici i predstavnici gradova iz celog sveta razgovaraju o temama urbanog razvoja, održivosti, upravljanja kulturnim nasleđem i jačanja međunarodne saradnje.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА НА СКУПУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА У НАНКИНГУ: Прилика за размену искустава са бројним светским градовима

Grad Novi Sad

Kako je navedeno u saopštenju, na forumu se razgovaralo o zaštiti kulturnog nasleđa, zelenom razvoju, pametnim tehnologijama u upravljanju gradovima, kao i izazovima sa kojima se gradovi na obalama velikih reka suočavaju u 21. veku.

Gradonačelnik Mićin je predstavio istorijski, kulturni i ekonomski razvoj Novog Sada, naglasivši stratešku ulogu grada na Dunavu, njegov evropski značaj i dostignuća u oblasti kulture, sporta, tehnologije i inovacija.

- Velika mi je čast i privilegija što je Novi Sad dobio poziv da predstavlja našu zemlju na ovako značajnom svetskom forumu. Ovo je bila izuzetna prilika da razmenimo iskustva sa gradovima iz celog sveta, da naučimo jedni od drugih i da prikažemo sve što smo kao grad postigli u oblastima kulture, sporta, zelenih politika, tehnologija i inovacija. Novi Sad je grad sa dubokim istorijskim korenima, ali i grad koji hrabro gradi svoju budućnost. Uveren sam da će ovakvi vidovi saradnje doneti novu energiju, još snažniji razvoj i potencijalno neke konkretne projekte za Novi Sad koji će još više podići kvalitet života građana - poručio je Mićin.

Gradonačelnik Mićin je na tom skupu predstavio i projekte koji su, od 2012. godine do danas, preporodili ekonomiju Novog Sada, uz intenzivnu izgradnju industrijskih zona, fabrika, tehnoloških parkova, infrastrukturnih sistema, kao i železničkih i putnih koridora. U fokusu prezentacije o Novom Sadu bili su i drugi veliki infrastrukturni projekti, poput izgradnje četvrtog i petog mosta preko Dunava, kao i šestog pešačko-biciklističkog mosta, razvoj brze pruge ka Beogradu i Subotici i širenje gradskog zelenog sistema uz modernizaciju javnih površina.

Posebno mesto u predstavljanju grada imao je Almaški kraj, kao staro urbano jezgro Novog Sada, koji je od 2023. godine deo velikog arhitektonsko-urbanističkog podmlađivanja. Gradonačelnik je istakao da je ovaj projekat primer uspešne saradnje institucija, lokalne zajednice i stručnjaka, kao i model za očuvanje istorijskih celina uz moderne standarde.


 


 


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost
Srbija

0 0

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost

GOTOVO 200 stabala iz vetrozaštitnog pojasa u ataru Srbobrana oštećeno je prošlog meseca paljenjem strnjike i šikare pokraj puteva prema Mileševu i dvorcu Fantast, u susednoj bečejskoj opštini, a počinioci do danas nisu otkriveni. Nije pomoglo ni što je komunalni inspektor utvrdio da su se oba požara dogodila uz njive u vlasništvu i u zakupu poznatog poljoprivrednika...

21. 11. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika