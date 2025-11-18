Srbija

VEČERAS „KIR JANJA „ U SMEDEREVU: Predstava Okret teatra na Velikoj sceni

Jelena Ilić

18. 11. 2025. u 13:46

U Centru za kulturu Smederevo, večeras, 18.novemba od 20 časova igaće se predstava „ Kir Janja“ u izvođenju glumaca Okret teatra.

ВЕЧЕРАС „КИР ЈАЊА „ У СМЕДЕРЕВУ: Представа Окрет театра на Великој сцени

Foto : CZK Smederevo

Predstava je rađena po jednom od najpoznatijih dela Jovana Sterije Popovića „Kir Janja“,Na duhovit, zanimljiv i lepršav način, uz kreativno osmišljenu scenografiju i kvalitetnu originalnu muziku, glumci su oživeli živopisne likove kojima je Sterija opisao stanje u društvu, ali i ismejao loše karakterne osobine ljudi, koje su univerzalne i prisutne u svakom vremenu. 

Ulaz je slobodan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji
Srbija

0 1

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji

POŽAREVLjANI su izabrali izvođača radova za izgradnju igrališta u Ulici Bojane Prvulović, koji će se prostirati na 2.422 kvadrata. Reč je o grupi firmi iz Salakovca, Beograda i Požarevca, a - posle tendera na kojem su bili jedini ponuđači - ugovorena cena sa porezom iznosi 88 miliona i 846.991 dinara. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su još u maju, u okviru rebalansa ovogodišnjeg budžeta požarevačke lokalne samouprave.

18. 11. 2025. u 20:00

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje
Srbija

0 7

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje

MADA je zašao u osmu deceniju Mile Orelj(74) frizer i berberin iz Lešnice, lepe varošice kod Loznice, između Drine i Vidojevice, čedo iz časne i ugledne stare familije u Jadru, još je „lake ruke“ za brijanje i šišanje, ruke mu, nikad, ne podrhte, radi lagano, kao i uvek, uz lepu priču sa mušterijama, kojih je, svih ovih godina, sabrao čitavu jednu „armiju“.

18. 11. 2025. u 14:37

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!