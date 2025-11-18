VEČERAS „KIR JANJA „ U SMEDEREVU: Predstava Okret teatra na Velikoj sceni
U Centru za kulturu Smederevo, večeras, 18.novemba od 20 časova igaće se predstava „ Kir Janja“ u izvođenju glumaca Okret teatra.
Predstava je rađena po jednom od najpoznatijih dela Jovana Sterije Popovića „Kir Janja“,Na duhovit, zanimljiv i lepršav način, uz kreativno osmišljenu scenografiju i kvalitetnu originalnu muziku, glumci su oživeli živopisne likove kojima je Sterija opisao stanje u društvu, ali i ismejao loše karakterne osobine ljudi, koje su univerzalne i prisutne u svakom vremenu.
Ulaz je slobodan.
