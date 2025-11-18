LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji

POŽAREVLjANI su izabrali izvođača radova za izgradnju igrališta u Ulici Bojane Prvulović, koji će se prostirati na 2.422 kvadrata. Reč je o grupi firmi iz Salakovca, Beograda i Požarevca, a - posle tendera na kojem su bili jedini ponuđači - ugovorena cena sa porezom iznosi 88 miliona i 846.991 dinara. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su još u maju, u okviru rebalansa ovogodišnjeg budžeta požarevačke lokalne samouprave.

GU Požarevac

Shodno prethodno urađenom projektu, igralište će biti izgrađeno u roku od 120 kalendarskih dana, od uvođenja izvođača u posao, a radovi će obuhvatiti izgradnju dve zone za igru mališana, košarkaškog terena sa betonskim klupama za publiku, trim-staze i kišne kanalizacije - uz ugradnju LED rasvete, formiranje slobodnih zelenih površina i zelenila u žardinjerama, kao i postavljanje urbanog mobilijara, odnosno klupa i korpi za otpatke sa ugrađenim pepeljarama.

Prostor PARCELA na kojoj će se graditi igralište nalazi se u širem centru grada, u bloku između ulica Bojane Prvulović i Dunavske. Zemljište je javna svojina, u vlasništvu lokalne samouprave i prostire se na 2.422, ali će ukupno tretirana površina iznositi 2.355 kvadrata - zbog izgradnje pristupa igralištu.

Između dva dečja igrališta, namenjena mlađem i starijem uzrastu, biće izgrađena pešačka staza duga 104 metra, dok će košarkaški tereni osvetljavati 12 LED reflektora. Ograda iza koševa biće visoka četiri metra, a mobilni stubići sprečavaće prolazak motornih vozila.

Podsetimo, izgradnju igrališta - još u februaru 2024 - najavio je gradonačelnik Saša Pavlović.

- Grad nastavlja da uređuje i one svoje delove koji ne pripadaju najužem gradskom jezgru. Namera nam je da investiranjem i u ta mesta oživimo delove koji su ostali pomalo zaboravljeni i decenijama su zapušteni. Na taj način, nastavićemo širenje i razvijanje infrastrukture ka periferiji - istakao je prvi čovek Požarevca, precizirajući da se ovde ne radi samo o dečjem igralištu, već je u pitanju kompleks osmišljen kao svojevrsan pinkt za kulturna i sportska događanja koja će privlačiti sugrađane svih generacija.