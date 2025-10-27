ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U utorak, 28. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
Na području Požarevca, od 8 do 10 sati struju neće imati trafo-oblast Dunavska 1, od 10 do 12 TO Industrijska 1, od 12 do 14 TO Čede Vasovića, a od 8 do 14 deo Hajduk-Veljkove, Homoljska i Vojvode Mišića. Od 15 do 17 dolaziće do povremenih isključenja u trafo-oblastima Drmno 2 i Drmno 3, a od 9 do 13 u trafo-oblasti Ranovac Paprikonje kod Petrovca na Mlavi. U periodu od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključena naselja Kravlji Do i Šljivovac kod Malog Crnića.
