DIGITALNA PISMENOST OSNAŽILA ŽENE: Ove godine dan stanovnica ruralnih područja, uveden na inicijativu UN, obeležen u Rogljevu

SVAKI 15. oktobar - od 2007. godine kada je inicijativu Ujedinjenih Nacija uspostavljen Dan žena ruralnih područja, - obeležava se kod nas i u svetu.

Privatna arhiva

Ove godine u Srbiji, u Rogljevu kraj Negotina, održan je još jedan u nizu treninga za osnaživanje žena u ruralnim područjima Srbije za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju i nasilje, od 14. do 15. oktobra, a na sam Dan žena ruralnih područja i Konferencija koja je okupila žene iz Rogljeva, okoline Priboja, Čačka i Niške banje, pod pokroviteljstvom Poverenice za rodnu ravnopravnost Brankice Janković uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i lično angažovanje Nj.E. Kristin Melsom i kancelarija UN Women u Srbiji, koje je tog dana predstavljala Ljiljana Lončar.

U sklopu treninga, docent dr Biljana Parapid, održala je predavanje o različitim nivoima prevencije kardiovaskularnih bolesti žena u funkciji uzrasta i poznavanja sopstvenih kako tradicionalnih, tako i tzv. modernih faktora rizika koji umeju biti nepoznanica i ženama gradskih sredina.

Za pravovremeni prekid pušenja, kontrolu povišenog pritiska i lipida u krvi, zatim prevenciju dijabetesa i gojaznosti znaju svi, ali se u razgovoru sa meštankama i njihovim gošćama ispostavilo da je svaka čula za bar nekoliko od polno specifičnih faktora rizika svojstvenih ženama, kao što su migrene, pored policističnih jajnika i sam infertilitet i njegovo lečenje, sistemske bolesti koje u osnovi imaju autoimune procese, komplikacije trudnoće irelevantno od onih vezanih za majku (dijabetes i hipertenzija u trudnoći, prevremeni porođaj, abrupcije placente koja može biti fatalna), tako i onih koja su vezana za novorođenče od kojih dominira niska težina na rođenju.

Mentalno zdravlje narušeno verbalnim i fizičkim nasiljem spada u moderne faktore rizika i više pogađa žene, pa je tako o tome prvo hrabro govorila nekadašnja rumunska gimnastičarka Nađa Komaneči za American Heart Association u sklopu godišnje kampanje u SAD. Kako je sada oktobar tokom koga i u Srbiji sprovodimo podizanje svesti o karcinomu dojke, docentkinja Parapid podsetila je na podatak koji je sada svojstven i za Srbiju da kardiovaskularne bolesti odnose više ženskih života od svih karcinoma žena zajedno, ali da treba misliti na dva aspekta: da mamografijom možemo videti depozite kalcijuma u krvnim sudovima dojki koji su vesnici rane koronarne bolesti i u odsustvu promene dojke koja zahteva dalju dijagnostiku, kao i da se svako onkološko lečenje uvek i svuda sprovodi uz redovne kardiološke kontrole zbog poznatih štetnosti pojedine indikovane onkološke terapije.

Kao najvažniji utisak, dr Parapid ističe poboljšanje digitalne pismenosti na koje su njene domaćice u Rogljevu i sve gošće bile ponosne, jer ih je to kao rezultat svih projektnih aktivnosti Povereništva najviše osnažilo kako u svakodnevnom životu, tako i sticanju novih znanja sa ciljem ostvarivanja pravovremene zdravstvene zaštite. Dr Parapid, kao aktuelni predsednik Radne grupe Udruženja kardiologa Srbije, ističe da se ovakav stepen motivacije na telemedicinu video samo u pilot istraživanju sprovedenom na početku i delom kroz kovid 19 panedmiju u saradnji sa Dr Brankom Lazić iz Doma zdravlja Stari Grad, gde su anketirane žene bile motivisanije na telemedicinu od muškaraca. Sličan model savetovan je i u publikaciji o srpskom modelu Centra za žensko srce. Takav način povezivanja tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite ne samo sa sekundarnim, već i primarnim na granici Srbije, Rumunije i Bugarske je više nego dobrodošao i zaista potvrđuje da će hrabre i motivisane žene "spasiti" barem svoj svet.