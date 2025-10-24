„GRZI U ZAGRLJAJ“: Sutra savezna planinarska akcija u organizaciji „Javorka“
PARAĆINSKI Planinarski klub Javorak“ završio je sve pripreme za sutrašnju tradicionalnu akciju koju godinama organizuje u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije.
Prijavljivanje učesnika je Planinarskom domu „Đorđe Živković“ a nakon zvaničnog otvaranja akcije polazak na stazu je u 10 časova.
Kako kažu u "Javorku", ova kružna staza dužine petnaest kilometara nije previše zahtevna, pa je namenjena svima koji vole prirodu i planinarenje. Na vrh Vis na 873 metra nadmorske visine stiže se preko livade Veliki kozji rog posle pet do šest sati hoda, a visinska razlika je 580 metara.
Povratak u dom je do 16 sati, nakon čega će biti podeljene zahvalnice.
Organizator podseća učesnike da na uspon treba obavezno poneti vodu za piće budući da je nema na stazi.
