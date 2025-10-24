DELA I TRADICIJA DIVLJENJA VREDNI: Otvoren 68. Oktobarski salon u Šapcu

U galeriji šabačkog Narodnog muzeja otvoren je 68. Oktobarski salon, jedna od najznačajnijih manifestacija u kulturi grada na Savi.

Foto V Mitrić

Ove godine stiglo je 175 radova 122 autora iz cele Srbije, a izloženo 56 radova 53 autora. To svedoči, kako ocenjuju organizatori, o prestižu i značaja koje u srpskim kulturnim krugovima ima ova kulturna svetkovina.

Nagradu u kategoriji slikarstvo dobila je Maja Obradović, za skulpture Marko Vukša, za grafiku je nagrađen Nikola Radosavljević, a nagrada ,,Igor Belohlavek” pripala je Veljku Vučkoviću.

- Za gradsku likovnu i kulturnu scenu značaj salona je nemerljiv zbog svoje jedinstvenosti, istrajnosti i doslednosti u nameri da očuva tradiciju na savremen način. Izložba je dobar prikaz savremene umetnosti domaćih umetnika, kao njihove jedinstvene vizije koju nam večeras predstavljaju - rekao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić, koji je svečano otvorio manifestaciju.

Pajić je naglasio ponos "zbog činjenice da je šabački Oktobarski salon najstariji u našoj zemlji i da tu tradiciju moraju da čuvaju i unapređuju, kako bi umetnički prikaz salona i u narednim godinama bio na istom i višem nivou u odnosu na sadašnji".

Tatjana Marković, istoričarka umetnosti i muzejska savetnica, rekla je da je za sedam decenija salon u određenim trenucima bio primoran da se menja, odnosno da se prilagodi trenutnom likovnom momentu, što je doprinelo da on i dalje ostane vrlo aktuelan.

Izložba je otvorena do 23. novembra.