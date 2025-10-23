HLADNI RADIJATORI U POŽAREVCU: Ceo grad bez grejanja, evo šta je razlog
U celom Požarevcu od jutros je obustavljeno daljinsko grejanje.
Razlog je za danas najavljena visoka temperatura.
Iz JP „Toplifikacija“ saopštili su da će u toku trajanja obustave nadležni distributeri izvršiti otklanjanje pojedinih preblema na sistemu uočenih u dosadašnjem radu.
Nastavak isporuke toplotne energije za sve priključene objekte očekuje se u popodnevnim satima.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)