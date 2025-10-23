HLADNI RADIJATORI U POŽAREVCU: Ceo grad bez grejanja, evo šta je razlog

U celom Požarevcu od jutros je obustavljeno daljinsko grejanje.

D.N.

Razlog je za danas najavljena visoka temperatura.

Iz JP „Toplifikacija“ saopštili su da će u toku trajanja obustave nadležni distributeri izvršiti otklanjanje pojedinih preblema na sistemu uočenih u dosadašnjem radu.

Nastavak isporuke toplotne energije za sve priključene objekte očekuje se u popodnevnim satima.