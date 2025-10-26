DRUGA FAZA GASIFIKACIJE PRIGRADSKIH NASELJA NA TERITORIJI BAČKE PALANKE Mreža za 9.000 domaćinstava

NAJAVLjEN je početak druge faze gasifikacije prigradskih naselja u Bačkoj Palanci, čijim će završetkom svih 13 sela na teritoriji ove opštine biti "pokriveno" distributivnom mrežom. Odlukom o nastavku ovog velikog posla Skupština opštine planira da se gasovod izgradi u preostalih šest mesta.

foto Z. R.

Podsetimo, gas je još pre 2000. stigao u Bačku Palanku i Čelarevo - drugo po veličini naselje u toj opštini - sa gasovoda u Futogu, a od Beočina je "fruškogorskom linijom" doveden i do dva najmanja ovdašnja sela, Vizić i Neštin, smeštena na sremskoj obali Dunava. Potom je gasifikacija u Bačkoj Palanci "mirovala", sve dok lane nije završen dovodni gasovod od Bača, koji je omogućio da se mreža postavi u još četiri prigradska naselja.

Dotok KAD proces gasifikacije bude okončan, plin će u Bačku Palanku i sva njena sela stizati iz smera Novog Sada, sa novoizgrađenog gasovoda Futog-Beočin, a za dotok će biti omogućena i tri alternativna pravca, iz susednih opština Bač i Odžaci, kao i obližnje Kule.

- Od maja 2024. počela je izgradnja gasovoda u Paragama, Karađorđevu, Despotovu i Pivnicama, gde je posao dosad ili završen, ili je pri kraju. To računamo kao prvu fazu gasifikacije ruralnih sredina u našoj opštini, a u drugoj fazi mreža će biti razvučena u Tovariševu, Gajdobri, Novoj Gajdobri, Silbašu, Mladenovu i Obrovcu - objašnjava prvi čovek lokalne samouprave Milan Čavić.

I, ukupno će u tih šest sela biti izgrađeno 140 kilometara gasne mreže, što će omogućiti da se prirodnim plinom snabdeva 5.762 domaćinstva. Ulaganje u drugu fazu gasifikacije procenjeno je na 6,8 miliona evra, a Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, prošle godine je u Paragama - na početku prve etape ovog projekta - obelodanila da će celokupna izgradnja gasovoda i distributivne mreže u bačkopalanačkim selima koštati 13,5 miliona evra.

- Radove finansira i, zajedno sa strateškim partnerom, izvodi JP "Srbijagas". Očekuje se da gasifikacija opštine dogodine bude potpuno zaokružena i da pristup ovom energentu bude obezbeđen za oko 9.000 domaćinstava, ali i za privredne pogone u selima. Cena priključka za kućne korisnike iznosiće 625 evra - precizirao je Čavić.