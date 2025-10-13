Srbija

POVELJE ZASLUŽNIMA: Objavljena imena dobitnika gradskih nagrada

Dušanka Novković

13. 10. 2025. u 09:54

POŽAREVAC - Odlukom gradskog Odbora za dodeljivanje nagrada i povelja, priznanja povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Požarevca, dobiće tri fizička i dva pravna lica.

ПОВЕЉЕ ЗАСЛУЖНИМА: Објављена имена добитника градских награда

D.N.

Nagradu i povelju o nagradi, u neto iznosu od 58.590 dinara, dobiće Ljubisav Kostić, doajen konjičkog sporta iz Kasidola, Gordan Pavlović, general Vojske Srbije iz Beograda i Dragana Spasić Đurić, muzejski savetnik-arheolog iz Kostolca. Gradska povelja biće uručena Sportskom moto udruženju „Vatreni“ Požarevac i Fudbalskom klubu „Presing“ Požarevac.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga Nevidljivi spasitelji među Kragujevčani
Srbija

0 0

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga "Nevidljivi spasitelji" među Kragujevčani

KOD stare kragujevačke crkve, pod svodovima zdanja stare Skupštine, u kojoj je knez Miloš Obrenović, doneo 17 važnih odluku, među kojima i Sretenjski ustav 1835. godine, predstavljena je knjiga „Nevidljivi spasitelji“ akademika dr Dragana Damjanovića, pisca tridesetak romana, među kojima je i „Anja sa Dedinja“, delo koje je, pre godinu dana, bilo pred ljubiteljima pisane reči na istoj toj „adresi“.

13. 10. 2025. u 16:39

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)