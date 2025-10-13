POVELJE ZASLUŽNIMA: Objavljena imena dobitnika gradskih nagrada
POŽAREVAC - Odlukom gradskog Odbora za dodeljivanje nagrada i povelja, priznanja povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Požarevca, dobiće tri fizička i dva pravna lica.
Nagradu i povelju o nagradi, u neto iznosu od 58.590 dinara, dobiće Ljubisav Kostić, doajen konjičkog sporta iz Kasidola, Gordan Pavlović, general Vojske Srbije iz Beograda i Dragana Spasić Đurić, muzejski savetnik-arheolog iz Kostolca. Gradska povelja biće uručena Sportskom moto udruženju „Vatreni“ Požarevac i Fudbalskom klubu „Presing“ Požarevac.
