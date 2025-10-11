Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži na području Požarevca

Dušanka Novković

11. 10. 2025. u 13:32

POŽAREVAC – U nedelju, 12. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.

D. Novković

Od 9 do 11sati, struju neće imati Hajduk-Veljkova ulica 1, 5, 5A i 5B, OŠ „Dositej Obradović“, Politehnička škola, Stari korzo 45, 47, 47A, zgrada Doma zdravlja u kojoj je smeštena služba hitne pomoći, zgrada Pošte i Telekoma i parking kod Centra za kulturu. U periodu od 8 do 14 sati, sa mreže će biti isključen deo Prugova – ulice Miloša Savića, Milana Maksimovića i Kosovska.

