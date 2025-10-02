Srbija

POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA: U Golupcu dodeljuju podsticaje za kupovinu priključnih mašina

Dušanka Novković

02. 10. 2025. u 09:39

GOLUBAC – Opština Golubac objavila je javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za kupovinu poljoprivrednih priključnih mašina i opreme u 2025. godini.

Ukupna suma predviđena za ovu namenu iznosi 1.313.000 dinara. Za podsticaje mogu konkurisati registrovana poljoprivredna gazdinstva i to za kupovinu jedne priključne mašine. Javni poziv objavljen je u okviru sprovođenja Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

