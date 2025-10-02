POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA: U Golupcu dodeljuju podsticaje za kupovinu priključnih mašina
GOLUBAC – Opština Golubac objavila je javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za kupovinu poljoprivrednih priključnih mašina i opreme u 2025. godini.
Ukupna suma predviđena za ovu namenu iznosi 1.313.000 dinara. Za podsticaje mogu konkurisati registrovana poljoprivredna gazdinstva i to za kupovinu jedne priključne mašine. Javni poziv objavljen je u okviru sprovođenja Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)