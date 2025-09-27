SPOMEN NA HEROJSTVO: Članovi DVD Kraljevo prigodno obeležili svoj Dan – 27. septembar

Svečanom sednicom, defileom vtrogasnog orkestra gradskim ulicama i polaganjem venaca na spomen ploču poginulim vatrogascima iz Kraljeva u Drugom svetskom ratu, kraljevački vatrogasci su na prigodan način obeležili 27. septembar – Dan dobrovoljnih vatrogasaca Srbije.

G.Šljivić

Vence na spomen ploču postavljenu na zgradu nekadašnjeg Vatrogasnog doma u centru Kraljeva iz kojeg je 27. septembra 1941. godine vatrogasni orkestar herojski uspeo da izađe iz okupiranog grada na Ibru i pridruži se borcima za slobodu, ovom prilikom položili su predstavnici lokalne samouprave, članovi i veterani kraljevačkog Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje ove godine slavi 92 godine postojanja, kao i delegacije Vatrogasnog saveza Srbije i vatrogasaca iz bratskog grada Maribora.

G.Šljivić

- Dobrovoljna vatrogasna četa u Kraljevu je osnovana je 1933. godine i od tada su ovdašnji vatrogasci prolazili kroz brojne ekonomske krize, ratna vremena, okupaciju, revoluciju, oslobodilački rat, obnovu zemlje, brojne reorganizacije, privredne reforme i promene političkih sistema - rekao je, pored ostalog, vtrogasni veteran dr Milan Matijević, precizni hroničar događaja u gradu na Ibru.

G.Šljivić dr Milan Matijević

Dodaući da su vatrogasci, uvek spremni da pravovremeno reaguju i pomognu prilikom prirodnih ili ekoloških katastrofa poput zemljotresa, poplava ili šumskih požara, dr Matijević je naglasio i da je protivpožarna kultura danas dostigla visoke domete predstavljajući i svojevrsni deo opšte kulture stanovništva.

G.Šljivić